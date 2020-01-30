Sigorta başlangıcı için tespit davası açmalısınız

1995 yılından 2001 yılına kadar her yıl 3 ay yaz tatilinde bir işyerinde çalıştım ama sigortam 6 yıl geç başlamış. Sigorta başlangıcım 2002 yılında gözüküyor. SGK ile görüştüm, işe giriş bildirgesi gelirse düzeltilebileceğini söylediler. Halen aynı işyerinde çalışmaktayım ve muhasebecimiz de aynı. İlk işe giriş tarihimi nasıl düzelttirebilirim? Selin Öz

Size SGK'da bu bilgiyi kim verdi bilemiyorum ama sonradan verilecek işe giriş bildirgesiyle sigorta başlangıcı düzeltilmez. Sigorta başlangıcı için söz konusu dönemde uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin prim günü bildirimi de yapılmış olması gerekiyor. Bu da ancak hizmet tespit davası açmakla mümkün olabilir.

Sigorta bildiriminizi geç yapan işyeri ile ilgili olarak hizmet tespit davası açmanız ve bildirilmeyen sigortalı çalışmanızı her türlü delil ve tanık ifadesi ile ispatlamanız gerekir.

Ölüm yardımı için harcamaları belgelemeniz gerekiyor

20 Ağustos 2019 tarihinde vefat eden ve kanuni mirasçısı olduğum, Merkez Bankası'ndan emekli halamın cenaze masraflarına ilişkin olarak ölüm yardımı talebinde bulundum. Ancak SGK, bu yardımın tarafıma tahakkuk edilebilmesi için harcamalara ilişkin faturalar olması gerektiğini, bu nedenle ödemenin yapılamayacağını ileri sürdü.

Çevreden yaptığım araştırmalardan, bugüne kadar böyle bir fatura zorunluluğu olmadığını öğrendim. Konu üzerinde bilgilendirilmek istiyorum.

M. Derya Karaca

Emekli Sandığı statüsünden emekli olanların vefatı halinde sağlığında bildirdiği kişiye, yoksa eşine, yoksa çocuklarına, yoksa ana-babaya, yoksa kardeşlerine ölüm yardımı ödeniyor.

Bu kişiler yoksa cenazeyi kaldıran kişiye faturalandırması koşuluyla masrafları ödeniyor. Sayılan kişiler arasında yer almadığınızdan, tarafınıza ölüm yardımı ödemesi yapılabilmesi için harcamaları faturalandırmanız gerekiyor.