SSK mı Bağ-Kur mu avantajlı?

Eşim 13 Ocak 1964 doğumlu. SSK sigorta başlangıcı 1 Ocak 1984. 1997 sonuna kadar 1695 günü var. Ocak 2015-Temmuz 2019 arası 1526 gün Bağ-Kur, Ağustos 2019'dan Ağustos 2020'ye kadar 359 gün SSK prim günü var. Doğum borçlanması yapabileceği 1990 ve 2002 doğumlu iki çocuğumuz var. Bağ-Kur ve SSK statüsünden emekli olma şartları nedir, ne zaman emekli olabilir? Cengiz Karanlık

Emeklilik statüsünü son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemesi belirliyor. Son 2520 günde daha çok hangi sigortalılık kapsamında prim ödenmiş ise o sigortalılık statüsünden, yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olunuyor.

Eşinizin 5400 günle Bağ-Kur, 3600 günle SSK statüsünden emekli olması mümkün.

5400 günle Bağ-Kur statüsünden emekliliği için 1820 gün (5 yıl) daha prim ödemesi gerekecek. Eksik prim günü için doğum borçlanması yapabilir. Borçlanma sonrası eksik kalan süreyi isteğe bağlı sigortalı olarak Bağ-Kur kapsamında ya da 1259 günü aşmamak üzere SSK kapsamında tamamlayabilir. 5400 günü tamamladığında da emekli olabilir. 3600 günle SSK statüsünden emekliliği için ise son 7 yıl kuralı gereği, Bağ-Kur'dan sonra başlayan SSK kapsamındaki prim gününü 1261 güne tamamlaması gerekiyor. Bu durumda doğum borçlanması yapmasına gerek yok. 2,5 yıl daha SSK kapsamında prim ödediğinde, son 7 yılda 1261 gün SSK kapsamında prim ödemiş olma şartını sağlar ve SSK statüsünden emekli olur. Bağ-Kur'a göre 2,5 yıl (900 gün) daha az prim ödeyeceğinden, emekliliğini SSK statüsüne göre planlaması daha avantajlı.

Yedek subay FHZ'si emeklilik yaşını etkiler mi?

14 Mart 1972 doğumluyum. SSK girişim 20 Aralık 1989, toplam prim gün sayım 5211. 15 Nisan 1999-15 Nisan 2000 tarihleri arasında yedek subay olarak 360 gün Emekli Sandığı'na prim ödedim. Şu an prim ödemiyorum. Yedek subaylıkta geçen süreden kaynaklanan fiili hizmet zammı, ilk işe giriş tarihimi 3 ay öncesine çeker mi? Bu durumda emeklilik için 52 yaşa mı yoksa 51 yaşa mı tabi olacağım? Bir de bu hizmet birleşimi için SGK'ya ne zaman başvurmalıyım? Özer Öztürk

Yedek subaylık hizmetiniz karşılığı hak kazandığınız 3 aylık fiili hizmet süresi zammı (FHZ) süreniz sigorta başlangıcınızı 3 ay geri çeker ve emeklilik yaşınız 51 olur. 51 yaşınız dolduğunda emekli olmaya hak kazanırsınız.

Sigortalıların hizmet kayıtlarının güncel tutulmasına, bu bağlamda farklı sigortalılık kapsamındaki hizmetlerin birleştirilmesi, isteğe bağlı sigorta ve askerlik borçlanması bilgilerinin ilgili programlara aktarılması çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Artık sigortalıların farklı sigortalılık kapsamında geçen hizmet/sigortalılık süreleri birleştirilmiş olarak hizmet dökümlerinde yer alıyor. Hizmetleriniz henüz birleştirilmedi ise (hizmet dökümünüzde görebilirsiniz), emeklilik yaşınız dolana kadar muhtemelen birleştirilmiş olur. Emekliliğinize 6 ay kalana kadar birleştirilmemiş olursa, SGK'ya başvurabilirsiniz.

Emekli eşe de dul aylığı bağlanır mı?

Kayınvalidem, Bağ-Kur ev kadınları kapsamında emekli maaşı almaktadır. Kayınpederim ise SSK emeklisi idi ve Mart 2020'de vefat etti. Kayınvalideme dul maaşı bağlanabilir mi? Tamer S. Savaş

Ölüm tarihinde evlilik bağı devam ediyor olmak koşuluyla, sağ kalan eşe her hâlükârda ölen eşinden dul aylığı bağlanır. Kayınvalidenizin Bağ-Kur statüsünden emekli aylığı alıyor olması, eşinden aylık bağlanmasına engel değil. Kayınvalideniz SGK'ya başvurduğunda, 2020 Nisan ayından geçerli olmak üzere kendisine dul aylığı bağlanır.