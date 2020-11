Derbi haftası

Sevgi okuyucularım, nefeslerimizi tuttuk, derbiyi bekliyoruz. Bir tarafta Sergen Yalçın ile istikrarı bulamayıp bir türlü hedeflediği yere gelemeyen Beşiktaş, bir tarafta ise Fenerbahçe'nin başına bu sezon yeni gelen Erol Bulut'un Sarı Lacivertli takımı puan cetvelinde üst sıralara konuşlanmak niyeti. işte bu noktada çok önemli bir maçın öncesinde olduğunu söyleyebiliriz. Siyah Beyazlı camia geçen hafta 3-2'lik Başakşehir galibiyetinin arkasından her ne kadar moral kazandıysa da kafalar pazar günkü derbide.

Beşiktaş'ta sezon başında ekonomi sorunları, Sergen Yalçın istifa etti, etmedi spekülasyonları ve de Caner Erkin, Gökhan Gönül'ün eski takımlarına gitmesi adeta taraftarı, kulübü yormuştu. Sergen Hoca tüm söylentilere nazire edercesine hem takım başında dimdik kaldı hem de Başakşehir galibiyeti ile umut verdi.

Latife yeteneği yüksek olan, Sergen Yalçın inanıyorum ki iyi bir oyun inisiyatifle Kadıköy'den 3 puan çıkaracaktır.Fenerbahçe cephesinde ise Başkan Ali Koç elinden gelen her şeyi Sarı Lacivertli takımın menfaatleri için yapıyor. Erol Bulut en önemli hamleydi. Yarın çok zorlu bir maç olacağına eminim. Her ne kadar bu sezon Fenerbahçe iyi oynuyorsa bile pazar akşamı, çok puan lazım olan Beşiktaş'a puanların döneceğini düşünüyorum.

TV ekranında pandemi haberlerine kilitlenmiş durumdayız. Vaka sayısının resmi olarak 30 binlere yaklaşması ve her konuştuğumuz kişide ve yakınında koronavirüsün pozitif çıkması ne kadar büyük bir sıkıntının içinde olduğumuzu gösteriyor. 2020 tam felaket yılı oldu… Depremler pandemi ve maalesef binlerce kaybımız. Aşının bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Son yüzyılın en büyük felaketi ile karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, her bir bireyin psikolojisini iyi tutması gerektiğini düşünüyorum.

Sevgi ile kalın…