Korona kabusu

Sevgili okuyucularım, yeryüzündeki en büyük felaketlerinden biri olan koronavirüs kabusu hız kesmeden yurdumuzda ve dünyada devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 10 bini geçti. Vaka sayısı da yurdumuzda ve dünyada kat kat artıyor. İtalya'nın vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti. Avrupa koronavirüsünün adeta merkez noktası oldu. Tüm dünya ülkelerini kapsayan korona belası bugüne kadar dünyada görülmemiş vaka olarak tanımlanıyor. Acil bir işiniz yoksa evden dışarı çıkmayın. Ülkemizde 1 hafta içerisinde her gün katlayarak vaka sayısı yükseliyor. Ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı da günden güne büyüyor. Pazar günleri Star TV'de yayınlan ve başarılı reytingler alan ‘Güvercin' dizisinin sevilen oyuncularından Emel karakterini canlandıran Toprak Sağlam, oyunculuk kariyerinde soyadı gibi çok sağlam gidiyor. Bugüne kadar birçok dizide önemli roller alıp tiyatro eğitimi de gören ünlü oyuncu ‘Güvercin' dizisinde Emel karakteri ile izleyiciden tam puan ve takdir alıyor. Pastel Yapım'ın sahibi Yaşar İrvül ‘Güvercin' ve ‘Zümrüdüanka' gibi çok reyting alan dizilerin yapımcısı. Dizi sektöründe her daim istihdam sağlayan ünlü yapımcı Yaşar İrvül, gerçekten de önemli yapımları hayata koymanın gururunu yaşıyor…