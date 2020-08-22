Kuşak programlarının rekabeti

Sevgili okuyucularım, sezona girerken TV dünyasının inanılmaz bir zorlu rekabette olacağı kesin. Hafta içi sabahtan başlayıp, programları reytingleri ile ele alalım. Sabah saatlerinde, uzun yıllardır tarihi reyting rekorları kıran Müge Anlı'nın bu süreci devam edecektir. Özellikle sezona çok ciddi bir konu ile gireceğini düşünecek olursak yüzde 40'lara kadar izlenme payı bulabilir. Hafta içi sabah saatlerinin slotları 10.00-12.30 arası period olarak yüksektir. Özellikle bu yıl öğrencilerin okullarına bir süre gitmeyip, online eğitim göreceklerini düşünecek olursak, bu bahsettiğim periodların daha da yüksek seyirci barındıracağı aşikar. Öğleden sonra benim geçen yıl reytinglerini çok beğendiğim ve Star TV'de yayınlanan İnci Ertuğrul'un sunduğu ‘Gerçeğin Peşinde' bu yıl Serap Paköz'ün sunuculuğunda gerçekleşecek. Paköz'ün bir şansı, altındaki yayının geçen yıla oranla daha kuvvetli olması. Seperatör dediğimiz bu özellik aslında çok ama çok önemlidir. Bu yıl bahsettiğim bu önemli faktörden dolayı Serap Paköz izlenme oranını arttıracak. Şöyle izah edeyim! Atletizim veya yüzme yarışındaki bayrak yarışları, birbiri ardına giren TV yayınların separatörlüğü gibidir. Alttaki yayından yüksek reytingle aldığınız zaman sıralamada inanılmaz bir yükselişe geçersiniz. Çünkü maça bir sıfır galip başlamış olursunuz. Gündüz kuşağının bir başka iddialı programı ise ‘Doya Doya Moda' olacaktır.

TV8'de kilolu kadınların mankenlik yaptığı yarışma formatlı program. Geçtiğimiz sezon yayına girdi ve hatırı sayılır reytingler almasını bildi. Ben bu tarz formatlı programların daha çok önümüzdeki yıllar başarı grafiği yakalayacağını düşünüyorum. Haber önünde ise yani 16.00 -19.30 arası dediğimiz kuşağın iki favorisinden biri, Zuhal Topal'la Sofrada' programıdır. Ev hanımların aralarındaki yemek yarışmasında moderatörlük yapan Zuhal Topal çok iyi reytingler o slotlarda alıyor. Sempatik tavırları ile bir hayli ilgi çekiyor. Yine aynı dakikaların bir başka favorisi ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programı… Esra Erol uzun yıllardır yaptığı programla dikkat çekip çok önemli yüksek reytingler alıyor. Bu yıl da o saatler arasında zorlu rekabetin süreceğini düşünüyorum. Akşam kuşağında ise Mehmet Yalçınkaya'yı markalaştıran TV8'de yayınlanan ‘Masterchef Türkiye' de çok fazla izleniyor. Mehmet'le çok uzun yıllara dayanan abi kardeşliğimiz vardır. Mehmet Yalçınkaya ülkemizin en iyi aşçı şeflerinden olmakla beraber ekranların önemli bir yüzü olmasından dolayı da kendisiyle gurur duyuyorum. Sevgi ile kalın…