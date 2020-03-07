Sıcak haberlere kilitlendik

Sevgili okuyucularım, geçtiğimiz hafta İdlib'deki hain hava saldırısı neticesinde, 36 kahraman Mehmetçiğimizi toprağa vermenin üzüntüsü içindeyiz. Aziz şehitlerimize hep dua ediyoruz. Mehmetçiklerimizin mekanları cennet olsun. Sınır kapılarının açılması sonucunda mültecilerin yollara çıkması ile yaşadıkları dram da bizleri insanlık adına yine çok üzdü. Gerçekten misafir olduğumuz bu dünyada savaşların olmaması barışın, huzurun hep ön planda olması dileklerini biz her zaman dile getirip dua ediyoruz. Silahsız bir hayatı yeni nesile empoze etmemizin dışında bir hümanizm dünyasını hayatlarımıza konuşlandırmamız lazım. Yeryüzünde sevgi ve saygının hüküm sürdüğü, mutluluk kavramıyla dolu bir dünya olmasını umutla bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta maçların oynanması nedeniyle spor ekranı çok dolu geçti. Galatasaray – Sivasspor ile yarın akşam çok önemli bir maça çıkarken, bugün ise Trabzon şampiyonluk virajında Gaziantep'e saat 17.00'de konuk olup, çok zorlu bir 3 puan sınavından geçecek. Başakşehir'in de bugün saat 17.00'de zorlu Göztepe maçı var. Bu maçların sonucunda ligin üst sırası daha çok belirlenecek. Bu arada ben Trabzonspor'u şampiyonlukta bu yıl daha şanslı görüyorum, ifade etmek istedim. Son olarak Star TV'de yarın yayınlanacak ‘Güvercin' dizisi çok sevildi. Bu sezon giren dizi senaryosunun akıcılığı ile birlikte iyi bir seyirci kitlesi yakaladı. Sevgi ile kalın…