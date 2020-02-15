Şiddete hayır yaşasın sevgi

Sevgili okuyucularım,

Nefesin adı yaşamaksa, hep birlikte güne başlayalım. Enerjilerle yürümek istiyorsak, hayatın fırtınalarını arkamıza alarak, zaman tünelinden hızla çıkmamız gerekiyor. Misafir olduğumuz bu dünyanın saatinin geçtiğini anlamamız için takvimlere bakmamız yeterli. Sevdiklerimize, etrafımıza, gökyüzündeki maviliğin pırıltılarını, gün batımında verdiğimizi hissediyorsak kendimizle yüzleşip kızgınlıkların ve kırgınlıkların rakibi olmamız lazım. Gitarın nağmeleri kadar duru bir hayat tamir eder, zaman tünelindeki yıpranmış çukurlarını. Hayatın belki de felsefesi, sevdiğin şarkının melodisi kulaklarına fısıldandığında, hoşgörü limanına sığınmaktır. Her gün duyduğumuz bir şiddet haberi ekranlarımızda ve kulaklarımızda çınlarken kutsal gördüğümüz kadınları daha fazla ön plana çıkarıp desteklememiz lazım. Ekranlarda yer edinmiş girişimci kadınları hep izliyor ve destekliyorum. İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gülay Şele de bu başarılı kişilerin ön safhasında yer alıyor. Küçük bir sohbet gerçekleştirdiğimiz başkan, “18 yıldır sektördeyim. Önce kurumsal firmalarda reklam sektöründe çalıştım. Kendimi hazır hissettiğimde de kendi şirketimi kurarak yine sektöre hizmet etmeye, yararlı olmaya çalıştım. Sanırım çalışkanlık benim için en önemli kelime. Hızlı olmak ve yılmamak ise özellikle bizim işimizde çok önemli. İş hayatında her gün yeni bir sorunla karşılaşabiliyoruz, önemli olan bu sorunlar karşısında gerekli çözüm yöntemlerini bulmak ve hiçbir zaman vazgeçmemek. Hata yapılabilir, en önemlisi bunlardan ders alıp aynı hatayı tekrar etmemektir” diyor. Çok başarılı Gülay başkan, ne kadar içten ne kadar samimi bir yaklaşım…Kadına el kalkan elleri şiddetle kınıyoruz. Son 25 yılın reyting rekortmeni FOX Haber Merkezi, Doğan Şentürk'ün genel yayın yönetmeliğinde çok büyük başarılara imza atmasının sebebini yine geçtiğimiz hafta kanıtlamış oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Üzgünüm” dediği meclis konuşmasını hem yayınladı, hem de Fatih Portakal bir hayli eleştirdi. Ve tarafsız haberciliğe de imza atmış oldu. Sevgi ile kalın…