18 Nisan güzel bir gün haber yok

18 Nisan 1930.

Akşam saat 20.45'ti.

BBC spikeri ana haber bültenini açtı.

“İyi akşamlar, güzel bir cuma, haber yok” dedi!

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Radyo başındaki insanlar duyduklarına inanamıyordu, neler olduğunu anlamaya çalışıyorlardı ama, hepsi buydu.

Haber yoktu.

15 dakikalık bültenin geriye kalan bölümünde Wagner'in operası Parsifal'dan piyano müziği yayınlandı.

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Dünya basın tarihinde ilk ve tek'ti.

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Aradan 80 yıl geçti.

2010 yılında, Cambridge Üniversitesi'nde dünya basın tarihi üzerinden araştırma yapıldı, 300 milyondan fazla manşet haber bilgisayara yüklendi, ülke ülke, gün gün tarandı, takvimlendirildi.

Netice?

11 nisan 1954 günü, yüzyılın en sıkıcı günü ilan edildi.

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Çünkü o gün, kayda değer olay yaşanmamıştı.

Elbette gazeteler sayfa sayfa haber doluydu ama, hepsi ıvır zıvırdı.

Hayret verici şekilde, ne savaş, ne kriz, ne doğal afet, ne facia, ne de önemli birinin ölümü vardı.

Türkiye dahil, dünyada hiçbir ülkede, toplumu sarsıcı, ciddi insani sorunlara sebep olan hiçbir olay meydana gelmemişti.

Aslında, yüzyılın en huzurlu günü'ydü.

Ama “haber” açısından araştırma yapıldığı için “yüzyılın en sıkıcı günü” demişlerdi.

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İyi de…

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11 Nisan 1954 yüzyıl boyunca haber olmayan tek gün ise…

18 Nisan 1930 neydi?

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18 Nisan 1930'da BBC neden “haber yok” demişti?

Cambridge Üniversitesi bu detayı ıskalamış mıydı?

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Hayır…

Aslında, 1930 yılında tüm dünyada 1929 ekonomi buhranının yıkıcı etkileri devam ediyordu, işsizlik başta olmak üzere çok ciddi sosyal sorunlar vardı, faşizm Avrupa'da tırmanıyordu.

Elbette günün en önemli konuları bunlardı.

İngiliz hükümeti işte bu yüzden, BBC'ye baskı yapıyordu.

Gerçeklerin bütün çıplaklığıyla dile getirilmesini istemiyorlardı.

Ve, işte bu yüzden…

BBC spikeri mikrofonun başına geçmiş ve “haber yok” demişti!

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“Haber yok” demek…

“Haber veremiyoruz” demekti.

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Tee 90 yıl sonra aynı gün…

18 Nisan 2020'de, sokağa çıkma yasağında yazıyorum bu satırları.

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Siz siz olun, size açık açık haber verenden, gerçekleri yüzünüze açık açık söyleyenden rahatsız olmayın kardeşim.

Medyada size haber verilmiyorsa, asıl o zaman korkun!