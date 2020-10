Fikri iktidar

Asrın liderimiz üzüntüsünü dile getirdi, “şahsen kendimi mahzun hissediyorum, 18 yılda fikri iktidarımızı tesis edemedik” dedi.

★

18 yıldır ifade edilen “fikir”lere bakıyoruz…

★

Ananı da al git. ■ Başbakan sensin ister asarsın ister kesersin. ■ Camileri ahır yaptılar. ■ Erken seçim istemek ihaneti vataniyedir. ■ Türkiye'de işsizlik olduğuna inanmıyorum. ■ Kadın erkek eşitliği fıtrata ters. ■ Tayyip Erdoğan ikinci peygamber gibidir. ■ Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalışıyorlar. ■ Gemi var gemicik var, oğlumunki gemicik. ■ Hasan Karakani hazretlerinin yanına ucube dikmişler. ■ Dolardan bize ne, dolsa nolur dolmasa nolur. ■ Bin odalı diyorlar, yanlış biliyorsunuz, bin 150 küsur odalı. ■ Benim amacım şehit olmaktır. ■ Ankara saldırısı sonrası oylarımız yükseliyor. ■ İki dünya lideriyle görüşecektim ama telefonlarını kapatmışlar. ■ Bizden önce halk selamünaleyküm demeye çekiniyordu. ■ Sokağa çıkmak demokratik hak değildir. ■ Muhterem Fethullah hocaefendi… Ne istediniz de vermedik? ■ Çernobil'in kansere bir etkisi yok. ■ Babalar gibi satarız. ■ Madenciler güzel öldüler. ■ Pirinç bulamıyorsanız bulgur yiyin. ■ Allianoi diye bir yer yok. ■ Şişli ile Şemdinli aynı imkanlara sahip. ■ Böyle sanatın içine tükürürüm. ■ Dindar cumhurbaşkanı seçeceğiz. ■ Tayyip Erdoğan benim atamdır. ■ Karakteri bozuk şehit babaları da var. ■ Alkol içmeyin, üzüm yiyin. ■ Askerlik yan gelip yatma yeri değildir canım kardeşim. ■ Bu zamlar hep halkın sağlığı için. ■ 40 sene bizi fişlediler, şimdi sıra bizde. ■ Ak parti'ye karşı çıkanların kanı bozuk. ■ Türkiye müslüman bir ülke, mucit çıkaramaz. ■ Kadına şiddet abartılıyor. ■ Asfaltı tuzladık, inanmayan yalasın. ■ Gelecek başbakanın profili daha düşük olacak. ■ Bize attıkları yumurtaları yeselerdi beyinleri gelişirdi. ■ Canlı bombaların tek tek hepsinin isim listesi elimizde ama, eylem yapmadan tutuklayamayız, Türkiye sebepsiz yere insanların tutuklanabileceği bir yer değil. ■ İsviçre bankalarında bir Allah kuruşu param yok. ■ GDO insana zarar vermez. ■ Türkiye'deki müslüman çoğunluk dinini yaşayamıyor. ■ Amerika'da Hollywood varsa, Hindistan'da Bollywood varsa, Mardin'de de Mardinwood olacak. ■ Memur zeytini bir lokmada yemesin. ■ Milli içkimiz ayrandır. ■ Uzay gemisi yapmamızı engelliyorlar. ■ Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim. ■ Sprey gazları ozonu deliyor, buzullar eriyor, İstanbul'u sel basmasının sebebi bu. ■ Ne yapayım trenler çarpıştıysa, treni ben mi kullanıyorum? ■ Tatil imkanı olan İstanbullular İstanbul'u terkederse, İstanbullular rahat eder. ■ 1862 yılında İngiltere'de madende göçük oldu, 204 kişi öldü, Fransa'ya geliyorum, 1906 yılında dünya tarihinin en ölümlü ikinci kazası oldu, Japonya'ya bakıyoruz, 1914 yılında 687 ölü var, gaz ve kömür karışmasının neden olduğu sanılıyor, değerli arkadaşlar Çin'de metan gazı patlaması oluyor, Hindistan'da metan gazı alev alıyor, bakın Amerika, teknolojisiyle her şeyiyle, 1907 yılında 361 ölü var, bunlar olağan şeylerdir, fıtratında var. ■ Orman yangınının tek iyi tarafı, ormanlarımızda kene kalmadı. ■ İş kazaları medeniyet göstergesidir. ■ Bekarların ölüm oranı, nükleer santral kazalarında ölenlerden daha yüksek, bekarlık nükleer santrallardan daha tehlikeli. ■ Maaş kuyrukları emeklilerimiz için sosyal aktivite, kendi yaşıtlarını görüyorlar. ■ Roketlerin Kilis'e düşüyor olması eleştiriliyor, tabii ki düşecek, havada mı kalacak, yerçekimi var. ■ Aslında işsizlik artmıyor, sadece daha çok iş arandığı dönemlerde artıyor. ■ Altın madenlerinde kullanılan siyanür zararsız, hatta vitaminlerde bulunan son derece faydalı bir madde. ■ Hasankeyf baraj altında kaldı ama, kazandıklarımız var, mesela bu sayede göl kazandık, şehrimiz göle kavuştu. ■ Okullarda Osmanlıca okutulmadığı için dedemizin mezar taşlarını okuyamıyoruz. ■ Demokrat Parti'nin Chp'yi kapatmaması en büyük talihsizlik. ■ Açılışını yaptığımız mezarlık öylesine nezih bir mekan ki, insanın ölesi geliyor. ■ Ben belediye başkanıyken Mercedes cenaze arabaları aldım, hayatında Mercedes kullanmayanlar bari ahirete Mercedes'le gitsinler dedim, cenazelerin ailelerine büyük moral oldu. ■ Belediye başkanınız hakikaten şık bir gasilhane hazırladı, ölülerinizi sağlama aldı. ■ Bu ülkede ölü yıkayıcılarına ihtiyaç var, biz gassalız. ■ Müslüman Türk kültürünün yaşandığı bir tek yaylalarımız kaldı, oraları da mı turizme açalım? ■ Dekolte giyen kadınlar tecavüzü göze almalı. ■ Hamilelerin sokağa çıkması terbiyesizliktir. ■ Eşinin dans etmesine izin veren erkek deyyustur. ■ İcabında sayın valim, atlayacaksın kamyonun şoför mahalline, sen gideceksin, kömürü sen vereceksin. ■ Gerek Batı, gerek dışımızdaki dünya, ciddi manada Türkiye'yi kıskanıyor. ■ Biz Genişletilmiş Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanlarından biriyiz. ■ Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık. ■ Ergenekon'un savcısıyım. ■ İçki içenler alkoliktir, içki içenler bize oy veriyorsa, alkolikler arasına girmemiş oluyor. ■ Almanların Goethe'si varsa, İspanyolların Sokrates'i var. ■ Hayır diyen darbecidir. ■ Ben bilmem büyüklerim bilir. ■ Kızlar okuyunca erkekler evlenecek kız bulamıyor. ■ İstanbul'a ihanet ettik, etmeye devam ediyoruz. ■ Türk Arapsız yaşayamaz. ■ Başbakanımıza dokunmak bile ibadettir. ■ Pantolon paçalarını çoraba sokun. ■ 68 kuşağı bu memleketin başına bela olmuştur. ■ Marmaray'ı çoktan bitirecektik, yok arkelolojik şey, yok çanak çömlek çıktı… ■ Örtüsüz kadın ya satılıktır, ya kiralıktır. ■ Bunlar zam değil güncelleme. ■ Biz Ak partiyiz, bize Akp diyenler edepsizdir, iftiracıdır. ■ Meclise şalvarla gelebilmeliyim. ■ Gençliğe Hitabe ayet mi? ■ Kömür yerine kozalak mı dağıtalım? ■ Engellileri adam yerine koyduk. ■ NASA kim oluyor, biz onlardan iyiyiz. ■ Anayasa'da laiklik olmamalı. ■ Füzeler tabii ki düşecek, yerçekimi var. ■ Mavi Marmara giderken bize mi sordu. ■ Darbeyi eniştemden öğrendim. ■ Bunlar Cumhuriyet Bayramı'nda vals yaptılar, milleti taciz ettiler. ■ Hamdolsun başardık, AB'ye tam üyelik hükümetimize nasip oldu. ■ Facebook filan falan, bunlar çirkin, berbat teknoloji. ■ Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz. ■ Yunan tarihinde Ege'de Türklerle savaş yok, Türk şehitlikleri düzmece. ■ Akdeniz beyaz deniz, white sea olarak adlandırılır. ■ Amerika'yı Kolomb keşfetmedi. ■ Beyin kanaması geçirdim, 20 gün yoğun bakımda kaldım, öbür dünyaya gittim geldim, rahmetli dedeleriniz Tayyip Erdoğan'a oy vermenizi söylediler. ■ Pierre Loti tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun. ■ Nerden bileyim beni görünce sevindiğini, bir takla at da göreyim bakayım. ■ Terör örgütüyle görüştüğümüzü iddia edenler şerefsizdir. ■ İstesek üç ayda yerli uçak yaparız. ■ Enkaz kaldırma işinde dünya lideriyiz. ■ İstanbul'da artık trafik kilitlenmiyor. ■ Ak parti mitingine gitmek farzdır. ■ Afedersin çok daha çirkin, Ermeni diyenler oldu. ■ Biber gazımız organiktir. ■ Yemek programı yapan yabancılar ajan. ■ Bilişim işine fazla kafa yorarsan sıyırırsın, bulut sistemi dedikleri bir şey var, herkes oraya bir şey atıyor, gelen oradan işine yarayanı alıyor kullanıyor, abur cubur dolduruyorsun, nimetlerinden kullanıp işini göreceksin, kafayı taktın mı o zaman işin kötü, çok fazla hikmetine fazla şey yapmamak lazım. ■ Atanamamış öğretmenler diye uyduruk bir sorun çıkardılar. ■ Geçen gün kamyon sürdüm, Leonardo da vinci. ■ Biliyorsunuz kendisi Alevi'dir. ■ Her kürtaj Uludere'dir, sezaryen cinayettir. ■ Türkiye'de vergi yükü yüksek değil. ■ İşten çıkarılan işçilerin “ben şu kadar çalıştım, emeğimin karşılığını aldım, teşekkür ederim” demelerini beklerdim. ■ Tabela dar geldi TC'yi attık. ■ Neden zorunlu kimya dersi, matematik dersi tartışılmıyor da, din dersi tartışılıyor? ■ 1923'te darbe yapıp Cumhuriyet'i kurdular. ■ Uzaya güneş panelleri yerleştireceğiz, bunlarla elektrik üretip, radyo frekans dalgalarıyla yeryüzüne ulaştıracağız. ■ Almanya araba yapıyor, biz daha bir araba yapamadık, utanmıyor muyuz, yazıklar olsun şu Chp'ye. ■ 2071'de küresel güç olacağız. ■ Gençlerimiz dindar olmasınlar da tinerci mi olsunlar. ■ Hayvanlara tecavüz edenlere bir şans daha verelim. ■ Hes'ler tabiatı tahrip etmiyor. ■ Bakara makara. ■ Türk yoktur. ■ Eğitim için Batı'ya gidenler ajan oluyor. ■ Ebola virüsü aslında göründüğü kadar kötü bir şey değil, Allah göstermesin bulaşınca öldürüyor. ■ Reyhanlı'da bomba patladı, düğünümüzün tadını kaçırdı. ■ İş kazaları medeniyet göstergesidir. ■ Tecavüze uğrayanlar doğursun, gerekirse devlet bakar. ■ Mustafa Kemal'in verdiği zararı Yunan vermedi. ■ Gazetecileri tasmalarından kurtardık. ■ Paramıza itibar kazandıracağımıza söz vermiştik, alın terimizin semeresi ortaya çıktı. ■ Hamdolsun paramızın değer kazanmasından iftihar ediyorum. ■ Eskiden tuvalete bir milyon liraya gidiliyordu, şimdi artık bir liraya gidiliyor, biz buyuz. ■ Dolara yatırım yapanlar yaya kalabilir. ■ En az üç diyorum, hanım kardeşlerime sesleniyorum, en az üç tavsiye ediyorum. ■ En geç 2020 yılında milli ve bağımsız uzay gücüne sahip olacağız. ■ Ankara uzay başkenti olacak. ■ En geç 2023'e kadar uzay mekiği yapacağız. ■ Tatil imkanı olan İstanbullular İstanbul'u terkederlerse İstanbullular rahat eder. ■ Batı'nın özlemini duyduğu demokrasi bizde var. ■ İmralı'yla müzakereler şehitlerimizin yattıkları yerden sevineceği bir süreçtir. ■ Hindistan'da Pakistan'da olur böyle şeyler. ■ 1924 yılında camiler kapatıldı, Çanakkale'de Bursa'da genelev olarak kullanılan camiler var. ■ Yat sahibi olmak lüks değildir, ihtiyaçtır. ■ Kuvvetler ayrılığı önümüze engel oluyor. ■ Asgari ücretle geçinilmez diye bir şey yok, gayet güzel geçinilir, ekmeğin fiyatı belli, zeytinin fiyatı belli, asgari ücret büyük paradır. ■ İki ayyaş… ■ Kendi birleşmiş milletler örgütümüzü kurarız. ■ Geçilemeyen Çanakkale şimdi dört dakikada geçilecek. ■ Biz çevrecinin daniskayız be. ■ Mahkemenin söz söyleme hakkı yoktur, söz söyleme hakkı din ulemasınındır. ■ Trafoya kedi girdi. ■ Eyyy Nobel sen nasıl ödül dağıtıyorsun? ■ Başkanlık sistemi bizim genlerimizde var. ■ Türk medyası en özgür dönemini yaşıyor. ■ Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan lider. ■ Seçimler huzurlu geçsin diye twitter kapatıldı. ■ Anıtkabir'i de yıkarız elhamdülillah. ■ Türkçe'yle felsefe yapamazsınız. ■ Yolsuzluğa hırsızlık demek, dinen iftiradır. ■ Bir kaç Mehmet öldü diye Meclis toplanmaz. ■ 600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi. ■ Vampir. ■ Cibilliyetsiz. ■ İki cihanda lekeli. ■ Bakın raflarda kafatasları var, işte vesika burada, reisicumhur Mustafa Kemal, İsmet paşanın başbakan olarak imzası var, insani midir, vicdani midir? ■ Dersim'de çocukları öldürme emri veriliyor, dere içinde titreşe titreşe bekleşen masumların işi bitiriliyor, Seyid Rıza'nın hikayesi yürek burkucudur. ■ Evladı yok, çoluk çocuk nedir bilmez. ■ Rıza bey hayırsever işadamıdır. ■ 17 Aralık insanların günah işleme özgürlüğüne müdahaledir, Allah'ın hududuna müdahaledir. ■ Binali kalırsa yaşadık, milletin orasına koyacağız. ■ Türkiye bağırsaklarını temizliyor. ■ Ben bu ülkede cahil, okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum, ülkeyi ayakta tutacak olan cahil halktır. ■ Ha nükleer santral kurmuşsun, ha evine mutfak tüpü bağlatmışsın, riski aynı. ■ Üç saatte Şam'a gireriz. ■ Tayyip Erdoğan beye baktığım zaman, parkasız Deniz Gezmiş görüyorum. ■ 16 yılda 4 milyar 39 milyon fidan diktik. ■ Nuh tufanı sırasında hazreti Nuh'un cep telefonu vardı. ■ Ketçap şehvet uyandırır. ■ Kimse Atatürk demesin, Türk demesin, orijinali Yunan, keşke Atatürk olmasaydı. ■ Siyasi hayatımda ne aldanan oldum, ne aldatan oldum. ■ Şahsım başta olmak üzere aldatıldık. ■ Ben çobanım. ■ Türkiye 100 gün içinde çağ atlayacak. ■ ÖSO tıpkı Kuvayı Milliye gibidir. ■ Birbirini tanımamayan bir erkekle bir kadın asansöre binerse, halvet olur. ■ 1924 yılında camiler kapatıldı, Çanakkale ve Bursa'da genelev olarak kullanılan camiler var. ■ Sivilleri öldürmeye Etiler'den Nişantaşı'ndan Cihangir'den başlarız, Tbmm'den başlarız. ■ Ben manav Mehmet efendi değilim, bilinçli seçmenim. ■ Yorgan ve battaniye cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır. ■ Akademisyenler için kep değil, sarık daha uygundur. ■ Shakespeare müslümandı, asıl adı şeyh pir'di. ■ Bahçede kızlı erkekli oturuyorlardı, yoldan çıkarım diye Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmedim. ■ Bir kadınla bir erkeğin nikahsız olarak ellerinin değmesi, tokalaşmaları, ateş tutmaktan daha korkunçtur, caiz değildir. ■ Parfüm haramdır. ■ Domatesin içine öyle bir mekanizma yerleştirirler ki, maazallah milletimiz yok olabilir. ■ Sevişirken elbiselerinizi çıkarmayın, soyunursanız melekler dışarı çıkar, doğacak çocuk şeytanın nasibi olur. ■ Deve sidiği şifalıdır. ■ Atatürk Kültür Merkezi'ni yıktık, çatlayın patlayın. ■ Cumhurbaşkanımız ay'a kadar dört şeritli yol yapacağım dese vallahi inanırız diyorlar. ■ Ben 75 öğrencili sınıflarda okuduğum zaman tek partili dönemdi. ■ Biz gelmeden önce MR mı vardı, tomografi mi vardı? ■ Biz gelmeden önce ambulansları köpekler çekiyordu. ■ 15 sene önce evlerde fırın mı bulunuyordu, buzdolabı mı bulunuyordu? ■ Anayasaya göre ben hepsinin paşasıyım. n Millet kıraathanelerinde çaylar kekler bedava olacak. ■ Yeni bir projem var, alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu, gideceksiniz millet bahçesine, orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız. ■ Matematiği benim dedem icat etti, dedemi Romalılar öldürdü. ■ Kemal Sunal bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış en büyük kötülüktür. ■ Onların doları varsa, bizim Allahımız var. ■ Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. ■ Ahlat Sarayı on dönüm üzerine kurulacak, 1071 metrekare oturum alanı olacak. ■ Chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie. ■ Boeing 747-8 model, iki katlı, asansörlü, yedi yatak odalı uçak, Katar'ın hediyesi. ■ Bizde kriz mriz yok, sakın inanmayın. ■ Apartmanların bodrum katlarında namaz kılıyorduk, cami yoktu. ■ Bu fakir bu görevde olduğu sürece o terörist Amerikalı rahibi alamazsın. ■ İslami olarak cumhurbaşkanımıza itaat etmek farzdır, karşı çıkmak haramdır. ■ Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor, Türkiye yansa bunların umurunda değildir. ■ Tren hatlarında sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir. ■ Sanatçı müsveddeleri, yargıya hesap verecekler. ■ Seçim siyasi faaliyet değildir. ■ Ak parti'ye oy vermeyen kafirlere muhtarlık bile verme yarabbi. ■ Bir yılda 2.5 milyon kişiye iş bulunacak. ■ Millet değil zillet. ■ Eyy cehape, sen istesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız. ■ Türkiye kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesini istiyor. ■ Birileri şu anda hapiste süre dolduruyor, aynı yola sen de düşebilirsin, Akşener hanımefendinin kaçacak deliği yok, onun hesabı ağır olacak. ■ Mansur Yavaş, Kandil'in gönderdiği teröristleri belediyede işe alacak. ■ Mansur Yavaş'ta her türlü yolsuzluk var, sahte senet cambazı, vergi kaçakçısı. ■ İstanbul büyükşehir seçimi bütünüyle usulsüz, organize suç işlendi, elimizde kamera kayıtları var. ■ İstanbul'da sandıkta yolsuzluk yaptılar, oylarımızı çaldılar, sandık hırsızlığı yaptılar, bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir, murdar etin kavurması olmaz. ■ Ulan Cindoruk, kendine gel terbiyesiz, beyni sulanmış, aklı git gel yapıyor, be ahmak, bunun bedelini ödeyecek, yanına bırakmam. ■ Seçimde oyları çaldılar dedim ama, çaldılar demeye mecburdum, çaldılar demem hukuki bir terim değil. ■ Seçimde Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? ■ Öcalan yerli ve milli bir şahsiyettir. ■ Baktım Merkez Bankası başkanı laf dinlemiyor, görevden aldım. ■ 30 Ağustos halkı ilgilendiren bir bayram değil, orman gününden farkı yok. ■ Helal etiketli şampanya bile var. ■ Dar giyinen erkekler mahremiyetini koruyamaz, erkeklerin dar giyinmesi tesettüre uymaz. ■ Kadınların yanlarında mahremi olmadan 90 kilometreden fazla araba kullanması haramdır. ■ İskandinav ülkeleri battı. ■ İngiltere, Almanya, Fransa ve “şahsım” dörtlü zirve yaptık. ■ Ali Babacan'ın ümmeti parçalamaya hakkı yok. ■ Ülkemizde et fiyatlarının yüksek seyretmesinin sebebi, refah seviyemizin artması ve talepte yaşanan yükseliş. ■ Kanal İstanbul'u isteseniz de istemeseniz de yapacağız. ■ Karadeniz'de yüzlerce atom bombası büyüklüğünde patlama olacak, İstanbul Boğazı yıkılacak, bu yüzden Kanal İstanbul'u yapmamız gerekiyor. ■ Tapınak Şövalyeleri'ne ait hazine yüklü 10 gemi Büyükçekmece'ye geldi, bu kayıp gemileri bulmak için Kanal İstanbul'u yapmamız gerekiyor. ■ Her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım, kan yapar, tavsiye ederim. ■ Libya'da bir kaç “tane” şehidimiz var. ■ Millet-devlet düşmanlığı yapanlar, hazır kapılar açılmışken mülteci taklidi yaparak ait oldukları yere defolup gidebilirler. ■ Koronavirüs salgını başladıktan sonra, geçen yıla göre ölüm sayısı bile azaldı. ■ Listem hazır, bizim siteden 50 kişiyi temizleriz. ■ Türk siyasetinde mahkeme hakimini arayan ne ilk benim, ne de son benim, binlerce arayan siyasetçi var, bunlar doğal şeyler. ■ Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta Fetö vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak için Ak Parti olarak fetö'yle kol kola girdik, mesele budur. ■ Ekonomik krizden çıkışın anahtarı İslam iktisadıdır. ■ Ak parti gelene kadar bu ülkede kadın kelimesinin adı bile yoktu. ■ Ayasofya ibadete açılsın diyenler dünyayı tanımıyor, ben bir siyasi lider olarak, bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim. ■ Ayasofya açıldı, bunun arkasına hilafet gelmeli. ■ Koronavirüse karşı yerli ilaç ürettik. ■ EBA sisteminin çökmesi aslında bizim açımızdan olumlu bir gelişme, demek ki bu kadar yoğun bir talep var. ■ Paramız var ki saman ithal edebiliyoruz. ■ Orman yangınında yanan ağaçlar mangal kömürü olarak ekonomimize kazandırılacak. ■ Her vaka hasta değildir. ■ Açılan sınıflarda açılmayanlara göre vaka düşüşü görüyoruz. ■ Türkiye şaha kalkmanın sembolüdür, Türkiye şu anda ekonomide pik yapıyor. ■ Buzdolabı satışları arttı, çamaşır makinesi satışlarına bakın, çok samimi söylüyorum, adeta bir uçuşun içindeyiz. ■ Gerçek müminin görevi yoklukta sabretmektir. ■ Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uymuyorum, saygı da duymuyorum.

★

Ve hâlâ diyor ki, “şahsen kendimi mahzun hissediyorum, 18 yılda fikri iktidarımızı tesis edemedik.”

★

Bu birbirinden muhteşem “fikir”leri hatırlayınca, bu ülkenin vatandaşı olarak, şahsen ben de kendimi mahzun hissettim.