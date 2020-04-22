Ekşili kabak salatası tarifi

Tam çekici bir diyet yemeği yada o mükellef sofranızın neyi eksik diye düşündüğünüzde kurtarıcınız olacak alternatif salata tarifi olarak değerlendirebilirsiniz.
Adım 1:
İlk olarak kabaklarımızı ince halkalar halinde doğrayıp biraz dinlenmesi için marine ediyoruz. Marinasyon için; zeytinyağı, limon kabuğu, tuz ve değirmen karabiber hazırlıyoruz.
Adım 2:
Yüksek ateşte ısınmış ızgara döküm tavada ince halkalar halinde doğradığımız kabakları her tarafı 1’er dakika olacak şekilde ızgaralıyoruz.
Adım 3:
Sirkenin içinde kuş üzümlerini biraz bekletiyoruz. Diğer tarafta az zeytinyağında çam fıstıklarını pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Kavurduğumuz tavaya sirkeli karışımı ekleyip fıstıkların hafif çekmesini bekliyoruz.
Adım 4:
Tüm malzemeleri marinasyonun suyu dahil karıştırıyoruz. Servis ederken taze nane yapraklarını serpiştirerek sunabilirsiniz.
Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…