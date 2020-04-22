Ekşili kabak salatası tarifi

Ekşili kabak salatası: Malzemeler

2 adet orta boy kabak

Yarım demet taze nane yaprağı

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 adet limonun kabuğu

Zeytinyağı

Tuz-karabiber

Çam fıstığı

Kuş üzümü

Özel Notlar

Tam çekici bir diyet yemeği yada o mükellef sofranızın neyi eksik diye düşündüğünüzde kurtarıcınız olacak alternatif salata tarifi olarak değerlendirebilirsiniz.

Ekşili kabak salatası: Tarif

Adım 1:

İlk olarak kabaklarımızı ince halkalar halinde doğrayıp biraz dinlenmesi için marine ediyoruz. Marinasyon için; zeytinyağı, limon kabuğu, tuz ve değirmen karabiber hazırlıyoruz.

Adım 2:

Yüksek ateşte ısınmış ızgara döküm tavada ince halkalar halinde doğradığımız kabakları her tarafı 1’er dakika olacak şekilde ızgaralıyoruz.

Adım 3:

Sirkenin içinde kuş üzümlerini biraz bekletiyoruz. Diğer tarafta az zeytinyağında çam fıstıklarını pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Kavurduğumuz tavaya sirkeli karışımı ekleyip fıstıkların hafif çekmesini bekliyoruz.

Adım 4:

Tüm malzemeleri marinasyonun suyu dahil karıştırıyoruz. Servis ederken taze nane yapraklarını serpiştirerek sunabilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…