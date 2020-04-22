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Ekşili kabak salatası tarifi

Nişantaşı’ ın efsanevi lokantası Kantin’ de denemiş ve müptelası olmuştum bir ara. Fıstıkların kavruk tadı, arkadan üzümün tatlılığı ve sirkenin mayhoş tadına varmak için bu tarifi mutlaka temel tariflerinize almanızı tavsiye ederim.

Ev Gurmesi
15:04 -
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Ekşili kabak salatası tarifi

Ekşili kabak salatası: Malzemeler

  • 2 adet orta boy kabak
  • Yarım demet taze nane yaprağı
  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 1 adet limonun kabuğu
  • Zeytinyağı
  • Tuz-karabiber
  • Çam fıstığı
  • Kuş üzümü

Özel Notlar

Tam çekici bir diyet yemeği yada o mükellef sofranızın neyi eksik diye düşündüğünüzde kurtarıcınız olacak alternatif salata tarifi olarak değerlendirebilirsiniz.

Ekşili kabak salatası: Tarif

Adım 1:
İlk olarak kabaklarımızı ince halkalar halinde doğrayıp biraz dinlenmesi için marine ediyoruz. Marinasyon için; zeytinyağı, limon kabuğu, tuz ve değirmen karabiber hazırlıyoruz.

Adım 2:
Yüksek ateşte ısınmış ızgara döküm tavada ince halkalar halinde doğradığımız kabakları her tarafı 1’er dakika olacak şekilde ızgaralıyoruz.

Adım 3:
Sirkenin içinde kuş üzümlerini biraz bekletiyoruz. Diğer tarafta az zeytinyağında çam fıstıklarını pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Kavurduğumuz tavaya sirkeli karışımı ekleyip fıstıkların hafif çekmesini bekliyoruz.

Adım 4:
Tüm malzemeleri marinasyonun suyu dahil karıştırıyoruz. Servis ederken taze nane yapraklarını serpiştirerek sunabilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

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