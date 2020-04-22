Fırında balkabağı ve pancar tarifi

Fırında balkabağı ve pancar: Malzemeler

2 adet pancar

Bir kaç dilim balkabağı

Yarım su bardağı tahin

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

Sarımsak

Limon

Portakal

Zeytinyağı

Tuz-karabiber

Özel Notlar

Hazırlık süresine 20 dakika dedim ama aslında pancarların pişme süresi daha uzun. Bu aşamada sadece pancarları fırına atıp bırakacağımız için bu süreyi hazırlık süresine katmadım.

Fırında balkabağı ve pancar: Tarif

Adım 1:

Fırın tepsisine yağlı kağıdı serip üzerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürüyoruz. Pancarları küçüklerinden seçip ince dilimler halinde doğradıktan sonra sarımsakları kabuklarıyla ortadan kırıp hepsini fırın tepsisine serpiştiriyoruz ve yağlı kağıdının üzerine serip bol zeytinyağı, tuz-karabiber ile ovuyoruz. 180 derecede 2 saat fırınlıyoruz. Son yarım saatinde aynı şekilde zeytinyağı,tuz-karabiberlediğimiz dilimli balkabaklarını diziyoruz.

Adım 2:

Salatamızın altlığı olacak sosu; tahin, süzme yoğurt, limon suyu, portakal rendesi ve tuz-karabiber ile hazırlıyoruz.

Adım 3:

Salata tabağının altına sosumuzu yayıp üzerine ılınmış sebzelerimizi diziyoruz. En son üzerine zeytinyağı ve nane yapraklarıyla servis edebiliriz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…