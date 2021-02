30 bin yalan söyleyen adam

ʻʻ Nisan ayına doğru havaların ısınmasıyla virüs geçer Donald Trump (Corona virüsü üzerine)



Amerika Birleşik Devletleri'nin modern tarihteki belki de en unutulmaz başkanı Donald Trump oldu. Üslubu, tavrı ve halkı sokağa dökecek davranışları ile akılda kalan başkanın dört yıllık görev süresince 30 bin 573 yalan veya yanlış yönlendirici söylemde bulunduğu ortaya çıktı.

Washington Post gazetesinden bir grup gazeteci Kasım 2016'dan Trump'ın başkanlığı bıraktığı tarihe kadar 25 bin tweet ve 5 milyon kelimeden oluşan açıklamalarını satır satır inceledi. Trump'ın bazı açıklamalarının doğru olup olmadığını araştırmaya bile gerek duyulmadı.

The Fact Checker (Doğrulayıcı) isimli projenin sonuçlarına göre ABD'nin 45. Başkanı Trump görev süresinin ilk yılında günde ortalama 6, görev süresinin ikinci yılında günde ortalama 16, görev süresinin üçüncü yılında günde ortalama 22, dördüncü yılında ise günde ortalama 39 yalan veya yanlış yönlendirici söylemde bulundu.

10 BİN YALANA ULAŞMASIS 27 AYINI ALDI

Araştırmanın sonuçlarına göre başkan Trump'ın 10 bin yalan veya yanlış ifadeye ulaşması 27 ayını, 20 bin yalan veya yanlış ifadeye ulaşması 14 ayını, 30 bin yalan veya yanlış ifadeye ulaşması ise 5 ayını aldı.

Çalışmaya göre başkan Trump 30 bin 573 yalan veya yanlış yönlendirici ifadenin yarısını görev süresinin son yılında kullandı.

ABD başkanları tarihi üzerine çalışan Michael Beschloss, “Trump'ın düzenli olarak başkanlık mikrofonundan yalan söylemesi Amerikalıları normalden daha şüpheci insanlar yaptı” değerlendirmesinde bulundu.



KENDİNE ALTERNATİF BİR GERÇEKLİK YARATIYOR

Araştırmadaki notlara göre 45. Başkan Trump kendini politik olarak köşeye sıkışmış hissettiği zaman kendine alternatif bir gerçeklik yaratıyor ve daha çok yalan söylemeye başlıyor.

Başkan Trump'ın en fazla yalan söylediği veya yanlış ifadelere başvurduğu konu corona virüsü oldu. Trump, Covid-19 hakkında 2500 yalan veya yanlış ifade kullandı. Bu ifadeler arasında sağlık sisteminin tek sorumlusu olarak önceki başkan Obama'yı göstermek, dezenfektanı sıvı olarak damardan almanın faydalı olabileceği gibi beyanatlar bulunuyordu. Başkan Trump'ın Covid-19'u domuz gribine benzetmesi de hafızalara kazınmıştı.

Trump rakibi ve şimdiki ABD Başkanı Joe Biden hakkında da sıkça yalan veya yanlış yönlendirici açıklamalarda bulundu. Biden'ın Ukrayna ile olan ‘gizli politik ilişkileri' hakkında başkandan 1000 yalan veya yanlış yönlendirici açıklama geldi.

ʻʻ Eskiden Çin'le dış ticaret açığımız 500 milyar dolardı Donald Trump

HASTAYKEN YALAN SÖYLEYEMEDİ

Trump ekim ayında hastalandığında 6 gün boyunca hiçbir açıklama yapmadı dolayısıyla yalan veya yanlış beyanatta da bulunamadı. Fakat iyileştikten sonra görevi bırakana kadar 4000 yalan veya yanlış yönlendirici ifade kullandı.

Başkan Trump kaybettiği seçimlerle ilgili de oldukça tartışmalı açıklamalarda bulundu. Başkan 3 Kasım'dan geçen çarşamba gününe kadar seçimle ilgili 800'den fazla yalan veya yanlış yönlendirici ifadeye başvurdu.

YALANLAR SEÇİMDEN ÖNCE BAŞLADI

Başkan seçimle ilgili yanlış yönlendirici açıklamalarına daha seçim öncesinde başlarken Fox News'a yaptığı bir açıklamada, “Bu seçime hile karışacak. Ülkemizde böyle bir şey oluyor olması korkunç” açıklamasında bulunmuştu.

Kongre binasını göstericiler tarafından basılması olayı öncesinde de açıkalamalar yapmaktan kaçınmayan Trump saldırıyı tahrik edebilecek 107 yanlış yönlendirici veya yalan beyanda bulundu.

Trump'ın yalanlarının ayyuka çıktığı alanlardan biri ekonomi alanında oldu. Başkan ekonomi hakkında da 2500 yanlış veya yalan beyanda bulunurken ABD tarihinin en büyük vergi indirimlerinden birini yaptığını söylemesi dikkat çekti. Başkan Trump'la ilgili olarak dikkat çeken bir nokta ise bazı yalan veya yanlış ifadelerini sıklıkla tekrar etmesi oldu. Başkan 700 kez aynı içerikteki yalan veya yanlış ifadeyi en az 3 kez tekrar etti.

*Yukarıdaki haberde yer alan bilgilerin tamamı Washington Post’ta Glenn Kessler imzasıyla yayımlanan, “Trump made 30,573 false or misleading claims as president. Nearly half came in his final year” (Trump 30 bin 573 yanlış veya yanlış yönlendirici iddiada bulundu. Neredeyse yarısı son yılda geldi) isimli makaleden alınmıştır.