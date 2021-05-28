53 ülkeden DSÖ’ye tepki: İddiaları araştırın

Aralarında ABD, AB, İngiltere ve Japonya’nın da bulunduğu 53 ülke, “Dünya Sağlık Örgütü, Kongo’da vuku bulan taciz vakalarından haberdardı ama harekete geçmedi” yönündeki iddiaların ardından örgüt yönetiminden cinsel istismarı önleme konusunda “daha güçlü ve örnek liderlik” sergilemesini talep etti.

Haberde, BM ajansının iç yazışmalarında DSÖ yönetiminin 2019’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki cinsel istismar iddialarından haberdar olduğunun anlaşıldığı yer almıştı.

Diğer haberlerde ise, Kongo’da baş gösteren Ebola salgını sırasında bu ülkeye gönderilen DSÖ ve sağlık alanında faaliyet gösteren diğer kuruluşların erkek personelinin en az 50 Kongolu kadını taciz ettiği yer almıştı. Ayrıca erkek personelin kendileriyle cinsel birlikteliği reddeden kadın çalışanların iş akdini feshetmekle tehdit ettikleri ortaya çıkmıştı.

Euronews’ta yer alan habere göre, ortak bildiriyi yönetime sunan Kanada’nın DSÖ Temsilcisi Büyükelçi Leslie Norton, “Yaklaşımın tonu tepeden belirlenmeli. 53 ülke konuyla mücadelede ve Sorunun çözümünde inandırıcı sonuçlar istiyor.” dedi.

“Ocak 2018’den beri, Cinsel istismar, taciz ve cinsel taciz iddialarının yanı sıra DSÖ’nün faaliyetleriyle ilgili olarak görevin kötüye kullanılması konusundaki derin endişelerimizi dile getiriyoruz.” diyen Kanadalı Büyükelçi, “Geçen hafta üye devletler ve DSÖ sekretaryası örgütün yürütme kurulu programı, bütçe ve idare komitesi toplantısında bu konuyu net ve şeffaf bir şekilde tartıştılar.” ifadelerini kullandı.

Norton, “Medyada yer alan, ‘DSÖ yönetimi cinsel istismar ve cinsel taciz vakalarından haberdardı ve bunu rapor etmedi’ yönündeki haberlere ilişkin endişemizi dile getirdik. Kurum, iddiaların doğrulanması halinde uygun disiplin cezalarının verilmesini sağlamalı.” şeklinde konuştu.

BAĞIMSIZ KOMİSYON KURULDU

Kongolu 50 kadın, Ebola salgınıyla mücadele amaçlı ülkeye gönderilen DSÖ personeli tarafından cinsel istismara ve cinsel tacize maruz kaldıklarını belirterek, uluslararası haber ajanslarına başvurmuşlardı.

Cinsel taciz iddialarının araştırılması için daha önce 7 kişiden oluşan bir bağımsız soruşturma komisyonu oluşturulmuştu.

İstismar ve taciz vakalarında, Kongo’ya gönderilen diğer sağlık kuruluşlarının yanı sıra iki BM ajansının erkek personeli de suçlanıyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün genel toplantısında yaptığı açıklamada, “iddialardan çok rahatsız olduğunu” belirterek, konunun araştırılacağı sözünü vermişti.

Söz konusu suçlamalar, 2018 ile 2020 tarihleri arasını kapsıyor. Komisyonun hazırlayacağı raporu ağustos ayı sonunda ilgili taraflara sunması bekleniyor.

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