ABD Kongresi’nde panik: Baskın uyarısı kapattırdı

ABD’de eski Başkan Donald Trump yanlısı protestocuların Kongre binasına baskını sonucu beş kişinin ölmesinden sadece iki ay sonra, başkent Washington’da yeniden panik yaşanıyor. Temsilciler Meclisi'nde polis reformu tasarısının görüşülüp onaylanması beklenirken, Kongre’ye yeni bir saldırı olabileceği istihbaratı güvenlik güçlerinin eline ulaştı.

Yetkililer, Trump'ın destekçilerinden oluşan ve Kongre binasına saldırarak Joe Biden'ın seçim zaferinin onaylandığı Temsilciler Meclisi oturumunu engellemeye çalışan grupların birlikte hareket ettikleri konusunda uyardı.

Trump'ın seçimlerin galibi olduğuna inanan aşırı sağcı gruplar, yemin ederek göreve başlayacağı tarih olarak 4 Mart'ı görüyor. ABD’de 1933'e kadar tüm başkanlar 4 Mart'ta yemin ediyordu.

300’DEN FAZLA KİŞİ HAKKINDA SUÇLAMA



Uyarı, grupların Washington’a gelmeyi planladığını kesin olarak söylemese de, analistler seçim sahtekarlığına ilişkin yanlış açıklamaların aşırılık yanlılarının şiddete yönelmesine “katkıda bulunabileceğine” dikkat çekti.

ABD Adalet Bakanlığı, biri polis beş kişinin hayatını kaybettiği 6 Ocak saldırısının ardından, 300'den fazla kişi hakkında suçlamada bulundu. Tutuklananlar arasında Oath Keepers, Three Percenters ve Proud Boys gibi aşırı sağcı grupların üyeleri de var.