ABD, müttefiklerinin peşine casus takmış: Avrupa diken üstünde

Avrupa’da casus kriz yaşanıyor… ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) Danimarka’nın istihbarat birimi ile iş birliği yaparak bölgedeki diğer ülkelerin üst düzey isimlerini takip ettirdiği ve casuslarla istihbarat elde ettiği ortaya çıktı.

Danimarka devlet televizyonu DR’nin haberinde, Danimarka Savunma İstihbarat Birimi’nin NSA ile iş birliği yaptığına dair iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Soruşturmaya erişimi olan fakat ismini açıklamayan 9 kaynak, Danimarka’nın ABD için istihbarat elde ettiğini ve bu kişiler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın eski dışişleri bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya’nın eski muhalif liderlerinden Peer Steinbrück’ün de yer aldığını söyledi.

2012-2014 yılları arasında NSA’nın Danimarka aracılığıyla İsveç, Norveç, Fransa ve Almanya’dan üst düzey bakan ve yetkilileri takip ettiği belirtildi. ABD ile yakın bir müttefik olan Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık’a erişen denizin altındaki internet kablolarına sahip.

Edward Snowden’ın gizli yazışma ve istihbarat bilgilerini sızdırmasının sonrasında Danimarka’da böyle bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KOMŞULAR TEPKİLİ

Steinbrück Alman ARD’ye açıklama yaparak bu olaya büyük tepki gösterdi. Steinbrück, “Siyasi olarak ben bunu bir skandal olarak görüyorum. Dost istihbarat servislerinin diğer ülkelerin üst düzey yetkililerini dinlemesi ve casusluk yapması iğrenç bir şey” dedi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist de İsveç televizyonuna açıklama yaptı. SVT’ye konuşan Hultqvist, “Bu konuyla ilgili tam bilgileri ve raporu istiyorum” dedi. Öte yandan Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen de bu iddiaları çok ciddiye aldıklarını ve bu konuda çalışacaklarını söyledi.

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