ABD’de polis, kongre binasını basan QAnon Shaman ve arkadaşlarını arıyor

ABD'de Kasım ayında yapılan başkanlık seçimi sonuçlarını değerlendiren Kongre'ye bir baskın düzenleyen ABD Başkanı Trump destekçileri polis ile çatışmış, 4 kişi yaşamını yitirmiş ve onlarca insan da yaralanmıştı.

Washington polisi, kongre binasına giren boynuzlu bir başlık takan ve üzeri çıplak olan QAnon Shaman lakaplı Jake Angeli isimli Trump destekçisi de dahil olmak üzere birçok kişinin arandığını açıkladı.

Amerikan basını, 32 yaşındaki Angeli’nin daha önce Trump'ın mitinglerinde boy gösterdiğini, kıyafeti ve dövmeleriyle özellikle Cumhuriyetçiler arasında meşhur olduğunu yazdı. QAnon Shaman lakaplı Angeli'nin Kongre binası içerisinde polisle tartıştığı ve Kongre'de kürsüye çıkarak poz verdiği görüldü.

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Washington DC’deki Metropolitan Polis Departmanı, dün ABD Kongre Binası’na saldıran isyancıların bazılarının tespit edilmesi için sosyal medya hesabından da halktan yardım istedi.

ART ARDA DAVALAR AÇILDI

Washington’daki federal savcılar, ABD Kongre Binası’nın basılmasına ilişkin 15 ceza davası açtı. Columbia Bölgesi’nden ABD Başsavcısı Vekili Michael Sherwin, davaların çoğunun kongre binasına izinsiz girişler nedeniye açıldığını belirtti. Kongre binasında çok sayıda eşyanın çalındığını belirten Sherwin, hırsızlık ve binaya silahla girilmesiyle ilgili de davaların açıldığını ifade etti.

ʻʻ QANON KOMPLOSU NEDİR: ABD'de son dönemde yaygınlaşmaya başlayan QAnon özellikle aşırı sağcılar tarafından destekleniyor… Bu komplo teorisi ise, “Şeytana tapan pedofiller Trump'a karşı bir kumpas kurma hazırlığı içerisinde ve aynı zamanda küresel bir çocuk kaçakçılığı ve seks ağı yönetiyor” şeklinde özetlenebiliyor. Bu komplo teorisi özellikle son aylarda Trump destekçileri tarafından büyük destek görüyor.

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