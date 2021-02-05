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AB’den Biden’a Küba çağrısı: Terör listesinden çıkarın

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı Joe Biden'a Küba için çağrı yaptı. Borrell, Küba'nın terör listesinden çıkarılmasını istedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:13, 05/02/2021
Haberler Dünya
AB’den Biden’a Küba çağrısı: Terör listesinden çıkarın

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin Küba’yı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarması gerektiğini söyledi.

Moskova ziyareti sırasında konuşan Borrell, “Trump’ın görevi başındaki son saatlerinde Küba’yı terörü destekleyen ülkeler listesine eklemesi kararından memnun değiliz. Bundan ciddi anlamda rahatsızlık duyuyoruz ve yeni yönetimin durumu eski haline çevireceğini umuyoruz” dedi.

Borrell ABD’nin Küba’yı listeye eklemesinin Kübalılar için ciddi sorunlara yol açacağını ekledi.

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Yayınlanma Tarihi:15:12,