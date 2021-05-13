Afganistan’da ateşkesin ilk gününde 4 ayrı patlama

Afganistan'da 3 günlük ateşkesin ilk gününde 3 farklı noktada patlama oldu. Ülkenin güneyindeki Kandahar, kuzeyindeki Kunduz ve Ghazni kentlerinde meydana gelen 4 ayrı patlamada toplam 11 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Kandahar kentinin Panjwaii ve Maiwand ilçelerinde yol kenarında döşenen mayınların infilak etmesi sonucu 3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kunduz kentinde ise yol kenarına yerleştirilen patlayıcının bayram namazı çıkışında infilak etmesi neticesinde 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Ghazni kentindeki patlamada ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Taliban, Ramazan Bayramı için 3 günlük ateşkes ilan etmişti. Afganistan hükümeti ise Afgan kuvvetlerine bu süreçte Taliban'a yönelik herhangi operasyon yapılmaması emrini vermişti.