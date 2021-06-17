Airbnb, tecavüz skandalının ortaya çıkmaması için 7 milyon dolar ödedi

2015’in yılbaşı döneminde New Yorrk’a gelen Avustralyalı bir turist, Airbnb aracılığıyla kiraladığı evde tecavüze uğradı. Turist kiraladığı eve girmek için anahtarları 24 yaşındaki Junior Lee’den almıştı. Ancak Lee, anahtarları vermeden önce bir kopyasını yapıp tecavüz planını gerçekleştirdi.

Airbnb daha önce de evlerin güvenliği ile ilgili eleştirilmişti. Şirket hâlâ ev sahiplerine ve kiracılara yönelik olası saldırıların gerçekleşmemesi için kilitlerin değiştirilmesi veya kodlu bir güvenlik sistemini kullanmıyor.

Bloomberg News’in haberine göre Avustralyalı turist Airbnb ile bir anlaşma sağlayarak 7 milyon dolar aldı ve bunun karşılığında da şirketi veya ev sahibini sorumlu tutmamak için bir anlaşma imzaladı.

AIRBNB İDDİALARI REDDETTİ

Ancak Airbnb, kadının konuşmasını engellemeye çalıştığını reddetti.

Şirket sözcüsü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Cinsel saldırı davalarında, konu hakkında özgürce konuşulabilir. Buna NYC davası da dahil. Ayrıca saldırıdan sonra, soruşturmalara yardım etmek için proaktif olarak New York Polis Departmanı’na ulaştık ve onun bir otele girmesine yardım ettik. Şirketimiz ve yöneticilerimiz için öncelik, hayatta kalan kişiye destek olmak ve travma geçirmiş biri için en doğrusunu yapmaktır.”

2008 yılında Chesky ve Joe Gebbia ve mühendis Nate Blecharczyk tarafından kurulan Airbnb, dünyanın en büyük seyahat konaklama şirketlerinden biri haline geldi. Şirket Wall Street’te piyasaya sürüldüğünde hisse fiyatı iki katından fazla arttı ve şirketin değerini 100 milyar doların üzerine çıkardı.