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Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Ramazan Bayramı mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ramazan Bayramınızı en iyi dileklerimle kutluyor, sizleri selamlıyorum” dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:22, 12/05/2021
HaberlerDünya
Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Ramazan Bayramı mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Steinmeier mesajında, “Ramazan Bayramınızı en iyi dileklerimle kutluyor, sizleri selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Almanya’daki Müslümanların bu yıl da bayramı küçük gruplar halinde kutlayacağını belirten Steinmeier, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaların anlayışla karşılanmasını istedi.

Steinmeier, salgın nedeniyle 2 yıldır bayramın ruhuna uygun şekilde kutlanamamasının acı olduğunu vurgulayarak, bayramı Covid-19 tedbirlerine uygun kutladıkları ve kurallara uydukları için Almanya'da yaşayan Müslümanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Aşılama ne kadar hızlı ilerlerse toplumun arzu ettiği güzel günlerin o kadar yakın olacağını umut ediyorum” dedi.

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