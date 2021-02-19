Almanya’dan AstraZeneca raporu: Çok güvenli

Pahalı ilaç şirketlerinin yürüttüğü kampanya devam ederken, Paul Ehrlich Enstitüsü, “AstraZeneca oldukça etkili sonuçlar veriyor. Vakaların çoğunda enfeksiyon önleniyor ve daha hafif semptomlar ise tamamen yok oluyor” açıklamasını yaptı.

Aşıyı inceleyen enstitü, etkinliğinin belirlenen dereceden daha yüksek olduğunu, coronanın ağır geçmesini önlediğini belirtirken, aşıdan sonraki reaksiyonların ise normal olduğunu duyurdu.

PAHALIYI SATMAK İÇİN…

Öte yandan başta Bild gazetesi olmak üzere, Pfizer/BioNTech ile medya sponsorluğu anlaşması yapan ve hatta onlara ödül veren yayın organları, ucuz aşılara karşı savaş açtı.

İngiliz/İsveç ortak yapımı AstraZeneca'nın etkinliğinin az olduğunu, kimsenin bu aşıyı yaptırmak istemediğini yazan Bild, bazı yerlerde yan etkiler nedeniyle aşılamanın durdurulduğunu öne sürüyor. Diğer yandan da, dolaylı olarak Pfizer aşısının satın alınması için Almanya'ya, “Geç kaldınız. Önce Merkel aşı olsun” kampanyaları başlatıyor.

AstraZeneca, klasik yöntemlerle üretilmiş bir aşı ve bir dozu 1.78 euro. Pfizer/BioNTech aşısı ise dozu 15.5 euro'dan satılıyor.