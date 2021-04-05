Almanya’da internet üzerinden işlenen suçlara 2 yıl hapis istenebilecek

Almanya’da internet üzerinden işlenen aşırı sağ ve nefret suçları ile mücadele başladı. İnternette ırkçı, nefret içeren suçlarla ilgili yasanın yürürlüğe girmesi ile sanal ortamda suç işleyenler yasa kapsamında yargılanabilecek ve söz konusu kişiler hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istenebilecek. İnternet üzerinden ölüm veya tecavüz tehdidinde bulunanlar hakkında ise 3 yıl hapis istemiyle soruşturma açılabilecek.

Yasa ile ilgili açıklamada bulunan Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht, artık internette nefret suçu işleyenler ve insanları tehdit edenler hakkında soruşturma açılabileceğini ve bu doğrultuda yargılama yapılabileceğini aktardı.

Bakan Lambrecht, kolluk kuvvetlerinin ve yargı mensuplarının insanlık dışı tahrik ile çok daha kararlı bir şekilde mücadele edeceğini ve yasa sayesinde internet üzerinde işlenen aşırı sağcılık, ırkçılık, kadın düşmanlığı ve insanların isimleri veya kökenleri nedeniyle saldırıya uğraması ya da susturulmasının demokratik toplum için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

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