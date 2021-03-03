Almanya’da Merkel kademeli açılmaya sıcak bakıyor

Vaka sayılarında günlük artış yeniden başlasa da ve aşılamanın hızı yavaş olsa da salgın nedeniyle aylardır devam eden tecrit önlemlerinin ardından hükümet faaliyetlerin normale dönmesi adına bir plan belirlenmesi için artan bir baskıyla karşı karşıya kalıyor.

Reuters’ın gördüğü taslak plana göre 8 Mart’tan itibaren iki haneden en fazla 5 kişi bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçük çocuklar bu kuraldan muaf olacak.

Taslağa göre çiçekçi, kitapçı, dövmeci ve manikür pedikürcüler de 8 Mart’ta açılacak. Kuaförler ve bazı okullar yakın zamanda açılmıştı.

VAKA SAYISI ARTARSA TECRİT GELİR

Taslak plana göre eğer vaka sayısı her 100,000 kişide 100’e çıkarsa daha sıkı tecrit önlemleri tekrar getirilebilir. Aynı zamanda eğer 100,000’de 35 vakanın altına düşerse de önlemler daha fazla rahatlatılabilecek.

Bu ayın sonunda iki eyalette gerçekleşecek seçimler ve Eylül’de yapılacak genel seçim nedeniyle siyasiler aşılamada ve test yapılmasındaki yavaşlığa dair sorumluluğu kendi üzerlerine almamaya çalışıyorlar.

RTL/ntv televizyon kanallarının Forsa’ya yaptırdığı ankete göre Angela Merkel’in Hristiyan Demokratlar Partisi’ne (CDU) olan destek %34 ile son bir yılın en düşük seviyesindeyken, koalisyon ortakları Sosyal Demokratlar Partisi’ne (SPD) olan destek ise %16 seviyesinde bulunuyor.