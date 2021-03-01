Almanya’da berberler 2.5 ay sonra açıldı

Almanya'da corona virüsü önlemleri kapsamında 16 Aralık 2020 tarihinde kapatılan kuaför ve berberler, yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından kapılarını tekrar açtı. Federal hükümet ve eyalet başbakanları arasında yapılan toplantı sonunda kuaförlerin sıkı tedbir şartıyla açılmasına karar verilmişti.

Bayern Eyalet Başbakanı Marcus Söder, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, kuaförlerin estetik değerin yanında aynı zamanda hijyenle ilgisi olduğunu ve saç bakımının salgında birçok insanın kendisini yeniden bulmasında önemli bir rol oynadığını söylemişti.

10 METREKAREYE 1 MÜŞTERİ

Alınan önlemler kapsamında kuaför ve berberler randevuyla çalışacak. Salonlara her 10 metrekare için 1 müşteri alınacak ve içeride 2 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Randevusu olan müşteri, sırasını dışarıda kapı önünde bekleyecek. Hem kuaför hem de müşteri, kesim esnasında tıbbi maske takacak ve kumaş önlük yerine, her müşteri için tek kullanımlık bir önlük kullanılacak.

Salonların açılmasının ardından halk bugün berberlere ve kuaförlere akın etti. Başkent Berlin'de 30 yıldır kuaförlük yapan Selim Adanur, kuaförlerin açıldığı ilk gün salonunda büyük yoğunluk olduğunu söyledi.

İnsanların 3 aydır saçlarını kestiremediği için bu talebin normal olduğunu dile getiren Adanur, yeni kuralların kendilerini etkilediğini ve istedikleri gibi müşteri alamadıklarını belirtti.

MÜŞTERİLERİ KONTROL ETMEK ZOR

Alışık olmadıkları şartlarda çalışmak zorunda olduklarının altını çizen Adanur, “Rahat çalışamıyoruz. Kuaför olduğumuz için zaten hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Dezenfektan gibi şeyler, zaten bizde eksik olmuyor. Ama müşterilerin isimlerini tek tek yazmak, kontrol etmek zor. Bazı müşteriler isimlerini yazmak ya da doğru yazmak istemiyor. Tabi bunlar alışık olmadığımız şeyler. Salonun büyüklüğüne göre içeriye sınırlı sayıda insan alabiliyoruz. O da etkiliyor” dedi.

Adanur, geçen 3 ay zarfında işyerini kapatmak zorunda olduğunu ve kiraları kendileri ödemek zorunda olduğunu söyledi. Devletten henüz bekledikleri maddi yardımı alamadıklarına değinen Adanur, yaşanan sıkıntılı günlere rağmen yarınlara umutlu baktığını dile getirdi. Soğuk havada dışarıda sırasını bekleyen müşterisi için üzüldüğünü belirten Adanur, kapı önünde sırasını bekleyen müşterilerine sık sık sıcak çay ikramı yapıyor.