Almanya’da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Almanya'da şiddetli yağış ve fırtına Kuzey Ren-Vestfalya (KRV), Baden-Vürtemberg ve Bavyera eyaletlerinde hayatı olumsuz etkilerken, birçok noktada su baskınlara neden oldu.

En fazla su baskının yaşandığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Herne kentinde, itfaiye ekipleri 50 ihbara 130 kişilik ekip ile müdahale etti.

Herne'de su baskınlarının yaşandığı bazı binalar tahliye edilirken, bina sakinleri otellere yerleştirildi. Aşırı yağışlar nedeni ile şehir içi yollarda ve otobanlarda birçok aracın mahsur kaldığı bildirildi.

Baden-Vürtemberg eyaletinde de birçok kent de sokakları ve binaların bodrum katlarında su baskınları yaşandı.

Bavyera eyaletinde ise etkili olan şiddetli yağış ulaşımda aksamalara yol açarken, bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi.