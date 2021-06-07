Almanya’da tuhaf işler oluyor! Türkler ayağa kalktı

Almanya'nın Hessen Eyaleti'nde Türk çocuklarına seçmeli yabancı dil olarak, “Çince, Arapça, Lehçe ya da Portekizce” sunulması, Türkleri ayağa kaldırdı.

Eyaletteki 400 bini aşkın Türk'ün yok sayılıp tek- tük Çinli ve yeni gelen Suriyelilere “dillerini seçme hakkı“ verilmesinin bir açıklaması bulunamazken, Türkler ilk “Türkçe seferberliği” toplantısını yaptı.

Türkçe'nin de seçmeli dersler olması için önerge veren, Sosyal Demokrat Parti eyalet milletvekili Turgut Yüksel, hükümette olan Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ile Yeşiller'in, seçim öncesi verdiği “Türkçe dersleri” sözünü tutmadığını, 60 yılını Almanya'ya veren Türklere şamar gibi inen karar alındığını söyledi.

CDU VE YEŞİLLER'DEKİ TÜRKLER

Yüksel, eyaletteki Türklerin en doğal hakkının seçmeli olarak anadillerini okuyabilmek olduğunu belirterek, komisyonda CDU ve Yeşillerce kabul edilen “Türkçesiz seçmeli dillerin”, bu ayın ortasında mecliste oylanacağını anlattı.

CDU ve Yeşiller'de iki Türk kökenli milletvekili oy vermezse, tasarı geçemeyebilir. CDU'lu İsmail Tipi ve Yeşillerdeki Taylan Burcu'nun, anadilleri olan Türkçe’den yana mı, yoksa parti grup kararından yana mı tavır alacağı seçim günü belli olacak.

ANADİLİNİ SEÇEBİLME ÖZGÜRLÜĞÜ

Glashütten kasabasındaki otelde corona testleri yapıldıktan sonra gerçekleştirilen özel toplantıya, eğitim ataşeliği, Türk basın temsilcileri, özel okul sahipleri, işadamları, Hessen Eyaleti Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu temsilcileri katıldı. Toplantıda, Türk çocuklarının anadillerini seçebilme özgürlüğünün anayasal hak olduğuna değinildi ve bu hakkı, politikasını Türk karşıtlığı üzerine kuran CDU'nun aldığına değinildi. Türk dernekleri ve temsilciler, şu adımların atılmasını kararlaştırdı.

İŞTE ATILACAK ADIMLAR…

“Türk aileleri, Türkçe'nin önemi anlatılacak ve anadillerini seçmelerinin hakkı olduğu, bunu talep etmeleri istenecek…

Türkler'in bir çoğunun seçme hakkı bulunuyor ve eyalet seçimleri öncesi Türkçe sözü veren ama tersini yapan Yeşiller'le görüşmeler yapılacak… Gerekirse, protesto gösterileri düzenlenecek…

Türk dernekleri seri toplantılar yaparak eylem planı hazırlayacak… Gerekirse hukuksal olarak, çıkacak bir karara karşı harekete geçilecek.

Eğer, Türkçe seçmeli ders olarak kabul edilmezse, Almanya ile Türkiye'nin anlaşması gereği, Almanya'da Türk okulları açılacak.