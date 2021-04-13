Angela Merkel ‘halef’ tartışmalarına son noktayı koydu

Almanya’da Angela Merkel'in başında bulunduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) ortak başbakan adayı kim olacağı konusunda bir karar verilmiş değil. Ancak Merkez sağ partilerin liderleri adaylıklarını açıkladı.

Euronews’ta yer alan habere göre Angela Merkel ise bir gazetecinin CSU Genel Başkanı Markus Söder ile CDU Genel Başkanı Armin Laschet arasındaki adaylık mücadelesinin muhafazakar ittifakına zarar verebileceğinden korkup korkmadığı sorusuna, “Bunun dışında kalmak istiyorum ve öyle kalacağım” dedi.

Merkel 16 yıllık iktidarının ardından eylül ayında görevi bırakacağını açıklamıştı. Uzmanlar, Laschet’in mi yoksa Söder’in mi CDU-CSU’nun başbakan adayı olacağının bu hafta içinde belli olacağını tahmin ediyor.

Bazı güçlü eyaletlerin desteğini alan Laschet, kamuoyu yoklamalarında da Söder’i geride bırakarak, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklayan Başbakan Angela Merkel'in halefi olmaya en büyük aday olarak görülüyor.