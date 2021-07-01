Aşırı sıcaklar Kanada ve ABD’ye ölüm saçıyor: Yüzlerce insan öldü

Küresel iklim krizi etkisini bütün dünyada gösteriyor… Kanada ve ABD’nin bazı bölgeleri son günlerde aşısı sıcaklarla mücadele ederken, orman yangınları ve sıcak hava dalgaları bölgede yüzlerce insanın ölmesine sebep oldu.

ABD’nin Oregon eyaletinde 63 kişi sıcak hava dalgası yüzünden yaşamını yitirirken Portland’ın da içinde olduğu Multnomah County’de cuma gününden beri 45 kişinin öldüğü kayıtlara geçti. Yetkililer hastanelerde aşırı sıcaklar yüzünden yüzlerce hastanın yattığını açıklarken, 2017-2019 yılları arasında aşırı sıcaklardan sadece 12 kişinin öldüğünü de hatırlattı.

Öte yandan Kanada’nın British Columbia bölgesinde ise son 5 günde yaklaşık 486 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer bu sayının yıllık ortalamanın neredeyse 3 katı olduğunu duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da konuyla ilgili açıklama yaptı. Trudeau, “Son yıllarda bu tür aşırı yüksek iklim değişikliğini daha da sık görmeye başladık” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden da küresel iklim değişikliğinin tehlikeli sonuçları olduğunu söylerken, aşırı sıcakların sebebinin bu olduğunu duyurdu.

1937 yılında 45 santigrat dereceyi gören Kanada’da dün bir rekor kırıldı ve termometreler 49.6 derece sıcaklığı gösterdi.

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