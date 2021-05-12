Atina ve Paris’te Filistin gösterilerine müdahale

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları şiddetini arttırarak devam ederken, dünyanın farklı noktalarında Filistin halkına destek gösterileri gerçekleştiriliyor.

İngiltere, ABD, Lübnan, Ürdün'ün yanı sıra bu kez de Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Filistinliler, Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da saldırılara maruz kalan Filistinlilere destek vermek için bir araya geldi.

İsrail saldırılarına ve işgaline karşı Atina'da bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler “Filistin'e özgürlük”, “İntifada'ya zafer” sloganları attı. Büyükelçilik binasına girmek isteyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilere biber gazı ve ses bombası ile müdahale etti.

PARİS’TE DE AYNI MANZARA

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen İsrail karşıtı Filistin’e destek gösterisine polis müdahale etti. Paris’te yer alan Fransa Dışişleri Bakanlığının yakınlarındaki İnvalides Meydanı'nda, İsrail’in Gazze ve Doğu Kudüs’te Filistinlere yönelik saldırılarına karşı Filistin halkına destek için düzenlenen gösterilere, çeşitli belediyelerde görevli kurul üyeleri ve bazı siyasiler de katıldı.

Gösteride Filistin’e destek sloganları atılırken, gösterinin izinsiz olduğunu ileri süren polis ekipleri ise meydanda toplanan gruba dağılmaları yönünde çağrıda bulundu.

Uyarılara rağmen göstericilerin dağılmayı kabul etmemesi üzerine polis ekipleri, meydanda toplananlara para cezası kesmeye başladı. Polisin ceza kestiğini gören göstericiler meydandan ayrıldı.

İlginizi Çekebilir İsrail-Filistin krizi büyüyor! Gazze'den İsrail'e karşılık...