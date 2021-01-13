Avrupa üç ay daha kapalı: İflaslar başladı

Bütün sinyaller, Avrupa'nın üç ay daha kapalı kalacağını gösteriyor. Birçok sektörü derinden etkileyen corona salgınında hükümetler, nisan ayı ortaları veya sonunu işaret etmeye başladı.

Moderna ile BioNTech aşılarını tedarik eden, AstraZeneca aşısı son onay için bekleyen ve üç ayrı aşıya daha birkaç ay sonra ulaşacak olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaza kadar yeteri kadar aşılamanın mümkün olmayacağından hareketle, şu andaki kısıtlamaların nisan ayı başındaki Paskalya tatiline kadar sürmesinden yana.

İtalya, benzer şekilde kısıtlamaların nisan sonuna kadar uzatılmasını istiyor. AB'nin diğer üye ülkelerinden de benzer sesler yükseliyor.

İFLASLAR AĞIR YARA AÇIYOR

AB içinde de iflaslar başladı. Lüks oteller iflasın eşiğine geldi. Birçoğu artık öğrencilere veya inşaat işçilerine aylık oda kiralıyor. Eğlence, turizmin yanında tekstil sektöründe de iflaslar başladı. Benzer şekilde gıda işletmecileri, restoranlar, kuaförler, küçük esnaf her ne kadar AB'den ciro desteği ya da başka destekler alsa da büyük sıkıntı çekiyor. Almanya TUI’yi, Lufthansa’yı ayakta tutmaya çalışıyor. Otomotiv sektörü düşük de olsa yürüyor.

OFİSLER VE DAİRELER BOŞ KALDI

Gıda sektöründe sipariş ya da kapıdan al sistemi kirayı bile karşılamıyor. Mobilyalı kiralanan dairelerin birçoğu boşaltıldı. Alışveriş merkezlerinde ve caddelerde mağazalar boşalıyor. Birçok yerde kiralık tabelaları asılıyor. Dev ofis binaları, evden çalışma yüzünden boş kaldı.

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