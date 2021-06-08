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Azerbaycan topraklarında gözaltına alınan Ermeni asker geri iade edildi

Azerbaycan topraklarında gözaltına alınan Ermeni asker, Ermenistan tarafına geri iade edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:03, 08/06/2021
HaberlerDünya
Azerbaycan topraklarında gözaltına alınan Ermeni asker geri iade edildi

Azerbaycan, yolunu kaybederek Azerbaycan topraklarına geçen Ermeni askeri sorguladıktan sonra geri iade ettiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Haziran’da Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Laçın ilinde gözaltına alınan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı asker Artur Kartanyan’ın provokasyon amacıyla Azerbaycan topraklarına girmediğinin incelemeler sonucunda ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ”Kartanya’nın ilk sorgulama sırasında şüpheli davranması ve yanlış cevap vermesi nedeniyle onun Ermeni keşif-sabotaj grubunun bir üyesi olduğuna dair şüpheler oluşmuştu” denildi.

Gerçeğin ortaya çıkmasıyla Kartanyan’ın Ermenistan'a iade edildiği ve Azerbaycan tarafının insani davranış sergileyerek Azerbaycan'a karşı suç işlememiş bir kişinin iadesini sağladığı ifade edildi.

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