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Bakan Wendy Morton, Türkiye’ye geliyor

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye'ye geliyor.

Güncellenme: 22:27, 26/06/2021
HaberlerDünya
Bakan Wendy Morton, Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı Nezdinde Avrupa ve Amerika kıtasından sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton’un, 27-29 Haziran 2021 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Yapılacak ziyaretle ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada “Ankara ve Suriye’ye yönelik BM sınır-ötesi yardım operasyonlarına ev sahipliği yapan Hatay’ı ziyaret edecek olan konuk Bakan, 28 Haziran 2021 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile bir görüşme gerçekleştirecektir. Görüşmede, ikili ilişkilerin, bölgesel ve iklim değişikliği dahil küresel konulardaki işbirliğimizin ve Türkiye-AB ve Birleşik Krallık-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir” denildi.

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