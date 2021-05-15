Batı Şeria’da Filistinlilere saldırı: En az 78 yaralı

Batı Şeria, Filistin Kızılayı’nın çeşitli bölgelerinde çıkan çatışmalarda en az 78 Filistinli protestocu yaralandı. İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları sürerken, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Gazze’ye destek gösterileri devam ediyor.

Batı Şeria'da bulunan El Halil ve Ramallah'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte düzenlenen Gazze’ye destek gösterilerinde İsrail güçleri, göstericilere müdahale etti. Nablus’taki Huwwara askeri kontrol noktası ve Ramallah yakınlarındaki El Bireh şehrinin kuzey girişinde de çatışmalar olduğu bildirildi.

Tulkarem’de İsrail’in Qaffin kasabasından geçen “partheid” duvarının yakınında İsrail güçleri 2 genci vurarak yaraladı. Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu en az 78 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

ʻʻ Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 145'e, yaralı sayısının ise bin 100'e yükseldiği bildirildi.

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