Biden’ın çılgın projesi: 3 trilyon dolarlık bütçe

Ocak ayında resmen Beyaz Saray’da görevi Donald Trump’tan devralan ABD Başkanı Joe Biden’ın, “Build Back Better” (Daha İyi İnşa Edelim) hareketinin detayları ortaya çıktı.

İlk olarak ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times’ın paylaştığı ekonomik planın detayları ise oldukça dikkat çekici. Biden yönetiminin 3 trilyon dolarlık (yaklaşık 23 trilyon TL) ekonomik planında ise inşaattan eğitime küresel ısınmadan iş gücüne kadar birçok alanda yatırım öngörülüyor.

Biden’ın 2020 seçimlerinde açıkladığı ekonomik planı ile ilgili kurmaylarının ana hatlarıyla çalışmayı tamamladığı ve kısa bir süre içerisinde Biden’a bir rapor hazırlanacağı belirtildi.

KÜRESEL İKLİM VE ÇİN

New York Times’ta Jim Tankersley imzasıyla yayınlanan haberde 3 trilyon dolarlık paketin amacının karbon emisyonunu azaltma, ekonomiyi canlandırma, gelir eşitsizliğini daraltmak olduğu aktarılırken, bu yüksek meblağın ise işletmelerden ve zenginlerden alınan vergiyi artırarak elde edileceğinin altı çizildi.

Biden yönetiminin aylarca bu konuyu tartıştığı ve detayların henüz netleşmediği belirtilirken, “Biden yönetimi federal hükümetin ekonomiye daha fazla katkı vermesini, iklim değişimine müdahale etmesini, ABD’de üretimi artırmanın ve Çin’le kızışan yüksek teknoloji savaşında güç elde etmeye ağırlık vermesini istiyor” denildi.

ÇOĞUNLUK GÜVEN VERMİYOR

Fakat bu planın onaylanması için öncelikle Temsilciler Meclisi’nde ve Kongre’de onaylanması gerekiyor. Şu an Demokratlar her iki alanda da çoğunluğa sahip olsa da bu fark çok derin değil.

New York Times da Biden’ın bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Fakat Biden’ın Cumhuriyetçilerin desteğini almak için bu bütçe teklifini iki parçaya böleceğini ve ilk parçanın köprü ve otoyol gibi altyapı çalışmaları olacağını aktaran ABD basını, bu sayede Cumhuriyetçilerin desteğini alabileceğini ve ikinci parçada ise ücretsiz üniversite, ücretsiz anaokulu hizmeti ve benzeri önerilerin yer alacağı belirtildi.

“BU TEKLİF BİR TRUVA ATI”

New York Times’ın ele geçirdiği belgelerde 3 trilyonluk bütçenin yaklaşık 1 trilyonunun yol, köprü, demiryolu, elektrikli araç şarj istasyonu gibi altyapı işlemlerine gideceği görülüyor.

Fakat Biden’ın gelir vergisi konusundaki düzenlemelerinin çok hassas olduğu ve sunulduğu zaman büyük bir tartışma yaratabileceği de belirtiliyor. Cumhuriyetçilerin Kongre’deki lideri Mitch McConnell dün yaptığı açıklamada, “Gelecek aylarda altyapı teklifleri geleceğini duyuyoruz ve biz bunun büyük vergi artışı ve solcuların istihdamı öldüren diğer politikaları için bir Truva atı olduğunu düşünüyoruz” dedi.