Bomba etkisi yaratan Harry ve Meghan röportajı sonrası İngilizler kararını verdi: Ne zamanlama doğru ne söyledikleri

Prens Harry ve Meghan Markle’ın ABD’de Oprah Winfrey’e verdiği röportaj, İngiliz kamuoyunun gündeminden düşmüyor. ABD’den bir gün sonra yayınlanan röportajı ülke genelinde 12.4 milyon kişinin ekran başında takip ettiği öğrenildi.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Harry ve Meghan’ın bomba etkisi yaratan iddiaları sonrası bir anket yayınladı. JL Partners tarafından düzenlenen ankete 1000 kişi katıldı.

Ankete göre Meghan ve Harry için röportajın yapılması gereken doğru şey olduğuna inananların oranı yüzde 33’te kaldı. Röportajın zamanlamasını doğru bulanların oranı da yüzde 30’da kalırken, Harry ve Meghan’ın doğruları söylediğini düşünenler yüzde 40 olarak şekillendi.

AİLE DAHA ÇOK ETKİLENDİ



‘Röportajdan en kötü kim etkilendi’ sorusuna verilen yanıtlar, yüzde 49 Kraliyet ailesi ve yüzde 32 Harry ve Meghan oldu. Yüzde 19’luk kesim ise kararsız kaldı. Anket, röportajın hissettirdiği duyguları da ölçtü.

Buna göre katılımcıların yüzde 41’i hayal kırıklığına uğradığını söylerken, yüzde 25’i ise öfke duyduğunu aktardı.

MEDYA İLGİSİ PEŞİNDELER



Ankete katılanlar, Harry ve Meghan’ın Kraliyet görevlerinden çok medya ilgisi peşinde olduğu görüşünde birleşti. Bunu savunanların oranı yüzde 62 olarak dikkat çekti. Harry ve Meghan’ın unvanlarının tamamen alınmasına ilişkin bir soru da yöneltildi. Unvanların alınması gerektiğini savunanlar yüzde 51, kalmasını isteyenler yüzde 28, kararsızlar ise yüzde 21 çıktı.

IRKÇILIĞA İNANMADILAR



Meghan’ın ırkçılığa maruz kaldığı iddiası da inandırıcı bulunmadı. Meghan’ın Kraliyet içinde ırkçılıkla mücadele ettiğine inananların oranı yüzde 34, ülke içinde bu durumla yüzleştiğine inananların oranı ise yüzde 37’de kaldı.

Katılımcılar artık çiftin yurt dışındaki güvenlik masraflarının da vergilerinden karşılanmasını istemiyor. Güvenlik harcamalarının kesilmesini isteyenler yüzde 78’le büyük çoğunluk oluşturdu.

MEGHAN, ANDREW’LA YARIŞIYOR



Anket, Kraliyet üyelerinin popülerliklerini geçtiğimiz yıl ocak ayına göre de kıyasladı. Buna göre Kraliçe Elizabeth iki puanlık düşüşe rağmen 64 puanla zirvede yer aldı. Prens William 7 puan düşüşle 62 puanla ikinci, Düşes Kate Middleton 8 puan düşüşle 56 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Prens Harry’nin popülaritesi 15 puan düşerken, Prens Charles’ın 13 puan, Meghan Markle’ın ise 6 puan düştü. Katılımcıların yarısı Meghan’a negatif puan verirken, Markle adı taciz skandallarına karışan Prens Andrew’dan sonra en az puana sahip isim olarak gösterildi.

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