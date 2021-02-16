Bu bir insanlık suçudur: İsrail, Gazze’nin 20.000 corona aşısına el koydu

8.6 milyondan fazla vatandaşına aşı yaparak dünyada “en çok corona virüsü aşısı uygulanan” ülke haline gelen İsrail’in herkesin gözü önünde adeta insanlık suçu işlediği ortaya çıktı…

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, İsrail’in Filistinlilere gönderilmek üzere yola çıkan 20.000 Covid-19 aşısına erişimi engellediğini yazdı.

RUS AŞILARINI SINIRDAN GEÇİRMEDİLER

Gazetenin muhabirlerinden Oliver Holmes, Rusya’nın ürettiği Sputnik V isimli corona virüsü aşısının Gazze’ye girişini İsrail yönetiminin durdurduğunu aktardı. Gümrükte durdurulan aşılar ile ilgili açıklamayı Filistin yönetiminin sağlık bakanı Mai al-Kaila yaptı.

al-Kaila, “İşgalci yönetim aşının girişini engelledi. Bu aşıların Covid-19 hastalarını iyileştirmeye çalışan sağlık çalışanlarına ve acil servislerde çalışanlara yapılması planlanıyordu” dedi.

Öte yandan The Guardian’a konuşan bazı İsrailli güvenlik kaynakları, Filistin yönetiminin aşıların geçişi için Başbakan Binyamin Netanyahu’ya bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi’ne başvuruda bulunduğunu fakat henüz bu konuda onay çıkmadığını açıkladı.

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