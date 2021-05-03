Çekilmede tarihi kare: ABD bayrağı böyle indirildi

ABD’nin tarihi bir kararla 20 yıl sonra çekilme kararı aldığı Afganistan’da süreç 1 Mayıs’ta resmen başladı. Başkan Joe Biden’ın yaptığı açıklamalara göre ülkede bulunan ABD askerleri 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar tamamen çekilmiş olacak.

ABD’nin çekilme kararıyla birlike Afganistan’da hükümet güçleriyle Taliban arasındaki çatışmalar arttı. Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre son 24 saatte yaşanan çatışmalarda 100’den fazla kişi hayatını kaybetti.

ÖZEL KUVVETLER GÖREV YAPACAK



Çatışmaların gölgesi altında başlayan ABD’nin çekilme sürecinde tarihi anlar yaşandı. Ülkenin Helmend bölgesinde ABD askerlerinin kontrolünde bulunan Antonik Kampı’nda devir teslim töreni yapıldı. Afganistan Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı fotoğraflarda ABD’nin bayrağının indirildiği görülüyor. Ardından Afganistan bayrağı göndere çekiliyor.

ABD askerlerinden devralınan kampta, NATO ve ABD ordusu tarafından terörle mücadele kapsamında eğitilen Afganistan Özel Kuvvetleri’nin bulunacağı belirtildi.

47 BİNDEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

ABD'de Brown Üniversitesi’nin “Savaşın Maliyetleri” projesindeki tahminlere göre ABD, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcadı. 2001 yılından bu yana 47 bin 245 Afgan sivilin öldürüldüğü, milyonlarca kişinin de yerinden edilerek Pakistan, İran ve Avrupa'ya kaçtığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 2001 yılından bu yana Afganistan'da 2 bin 442 ABD askeri öldürülürken, 20 bin 666 asker de yaralandı. NATO birliklerinden ise bin 144 personel hayatını kaybetti.