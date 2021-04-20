Çekya, Sputnik V aşısından vazgeçti

Rusya ve Çekya arasındaki diplomatik kriz Covid-19 aşısı anlaşmasına da yansıdı. Rusya ile yaşanan krizin ardından Çekya, Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını almaktan vazgeçti. Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı, aynı zamanda Dışişleri Bakanı görevini vekaleten yürüten Jan Hamaczek, Rusya ile Sputnik V aşı alımına ilişkin yapmayı planladıkları görüşmeden vazgeçtiklerini açıkladı.

ÇEKYA, EMA’NIN ONAYLADIĞI AŞILARA YOĞUNLAŞACAK

Prag ile Moskova hattında yaşanmakta krizin ışığında Rus aşısının iki ülke arasında pazarlık konusu olmaktan çıktığını belirten Hamaczek, Sputnik V aşısının Çekya’da kullanılmayacağını bildirdi. Hamaczek, mevcut durumda Çekya için tek yolun Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayladığı aşılara yoğunlaşmak olduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Hamaczek, geçtiğimiz hafta Danimarka’nın AstraZeneca aşılarını uygulamayı tamamen durdurduklarını açıklamasının ardından “Çekya, Danimarka’nın elindeki tüm AstraZeneca aşılarını satın almaya talip. Tüm dünyada aşı arıyoruz, önümüzdeki Pazartesi günü Sputnik V corona virüsü aşısı alımı konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gideceğim” demişti.

CUMHURBAŞKANI ZEMAN, PUTİN’E MEKTUP YOLLAMIŞTI

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, geçtiğimiz Şubat ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazmış, mümkün olan en kısa süre içerisinde ülkesine Sputnik V corona virüsü aşısı gönderilmesini istemişti. Zeman, kendisine verilen bilgiler doğrultusunda talebinin olumlu karşılanmasını beklediğini aktarmıştı.

ÇEKYA-RUSYA GERGİNLİĞİ

Çekya, geçtiğimiz cumartesi günü 2014 yılında Vrbietiec kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı. Rusya ise iddiaları temelsiz ve absürd olarak nitelemiş, karşılıklılık esası gereği 20 Çek diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Son olarak Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek, Rusya nükleer enerji şirketi Rosatom’un Dukovany Nükleer Güç Santrali yeni ünite inşaatı ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını ifade etmişti.

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