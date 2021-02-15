Corona virüsü ile ilgili dikkat çekici araştırma: Marketlerde dikkatli olun

4 milyondan fazla corona virüsü vakasının tespit edildiği Birleşik Krallık’ta korkutucu bir araştırma yapıldı… İngiliz basınının yayınladığı araştırmaya göre geçen hafta içerisinde ülke genelinde corona virüsü testi pozitif çıkanların yarısından fazlasının bir süpermarkete gittiği belirlendi.

Birleşik Krallık’ın sağlık kurumu Kamu Sağlığı İngiltere (PHE), kapsamlı bir analiz hazırlayarak corona virüsü olanların hastalığı nereden kaptığını duyurdu.

Hazırlanan son raporda 11 Şubat’a kadar olan haftanın verisi kamuoyu ile paylaşıldı. Hazırlanan raporda son 1 hafta içerisinde corona virüsü testi pozitif çıkanların yüzde 53’ünün ya çalışmak için ya da alışveriş için bir süpermarkete gittiği aktarıldı.

RİSKLİ YERLERDEN BİRİ

Raporda bu kişilerin corona virüsünü buralarda kapıp kapmadığına dair bir rapor kayıtlara geçmezken uzmanlar, süpermarketlerde geçirilen sürelerin kısaltılması gerektiğini aktardı.

PHE’nin hazırladığı raporda, “İnsanların corona virüsü ile nerede karşılaştığını tam olarak tespit etmek güç. Fakat bakım evleri ve iş yerleri riskin yüksek olduğu bölgeler. Bu iş yerleri arasında süper marketler de bulunuyor” ifadesi kullanıldı.

SOSYAL MESAFEYE UYULMUYOR

Bu konu ile ilgili bir açıklama yapan deneyimli virolog Dr. Julian Tang, süpermarketlerin enfeksiyonun bulaştığı bir nokta olarak öne çıktığını açıkladı.

Dr. Tang, “Bölgede yaşayan herkesin gittiği ve alışveriş yaparken vakit geçirdiği bir nokta olduğu için süper marketler risk teşkil ediyor. Marketlerde sosyal mesafeye uyulması güç ve havalandırma sistemi zayıf olduğu için virüs havada daha uzun süre kalabiliyor” dedi.