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Corona virüsünden sonra ortaya çıkan ‘kara mantar’ Arjantin’de de görüldü

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Covid-19'dan taburcu olan bir kişinin 'kara mantar' olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını doğruladı. Hastanın Arjantin'de ilk vaka olduğu belirtildi.   

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:53, 20/06/2021
HaberlerDünya
Corona virüsünden sonra ortaya çıkan ‘kara mantar’ Arjantin’de de görüldü

Arjantin Ulusal Sağlık Bakanlığı, Formosa eyaletinde Covid-19 olan bir hastanın daha sonra kara mantar olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını teyit etti.

Bakanlık açıklamasında, 47 yaşındaki kadının Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sonrasında hastada 11 Mayıs’ta kara mantar belirtilerinin başladığı açıklandı. İlk vakanın, Covid-19 olmadan önce yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastası olduğu belirtildi.

DAMAK YARALARI SONRASI BAŞVURDU

Arjantin Sağlık Bakanlığı, ilk kara mantar vakasının Covid-19’dan taburcu olduktan sonra baş ağrısı, duyu bozukluğu ve damak yaraları sebebiyle kulak burun boğaz kliniğine başvurduğunu açıkladı. 9 Haziran tarihinde hastadan numune alındığı ve 12 Haziran’da kara mantar tanısının konularak hastanın izole bir şekilde tedavi altına alındığı belirtildi.

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