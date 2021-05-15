Coronadan ölen hastanın ailesinden hükümete 1.2 milyon TL’lik dava

Tayland’da 35 yaşında hayatını kaybeden Kunlasub Watthanaphon’un ailesinin iddiasına göre Bangkok’ta virüs kapan oğulları, Covid-19 semptomları geliştirdiğinde virüs şüphesi taşıyanlar için kullanıma sokulan yardım hattı numaralarını aradı, ancak yanıt alamadı.

Bu süre zarfında durumu kötüleşen ve hastalığının aşamalarını kişisel Facebook hesabı üzerinden paylaşan Watthanaphon, ancak 20 Nisan’da hastaneye kaldırılabildi. Watthanaphon, tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ailesi destek hattının zamanında yardım göndermesi halinde oğullarının hayatta kalabileceğini savundu.

Aile tarafından yapılan açıklamada, “Covid-19 Durum Yönetim Merkezi (CCSA) virüse yakalandıklarından şüphelenen kişilerin araması için 1330, 1422, 1668, 1669 ve 1323 telefon yardım hatlarını duyurdu. O da Covid-19 benzeri semptomlar geliştirdiğinde bu numaraları aradı. Ancak ya meşgullerdi ya da telefonu açmalarına rağmen yardım gönderilmedi” ifadeleri kullanıldı.

Aile, ihmal suçlamasıyla idare mahkemesinde açtıkları davada Covid-19 Durum İdaresi Merkezi’nin yanı sıra Başbakan Prayut Chan-o-cha, sekreteri ve Başbakanlık Ofisi’nden 4.53 milyon baht (yaklaşık 1 milyon 221 bin lira) tazminat talep etti.