Covid-19 can almaya devam ederken şimdi de Tauktae Fırtınası vurdu

Hindistan’ın Gucarat eyaletinde etkili olan Tauktae Fırtınası can aldı. Eyalet geneli ve güneyindeki Mumbai kentinde de etkili olan fırtınada 21 kişinin hayatını kaybettiği, 96 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.

Fırtına nedeniyle 200 bin kişinin ise sığınaklara tahliye edildiği açıklandı. Hindistan donanması, kıyı kesimlerde mahsur kalan insanları kurtarmak için 3 savaş gemisini bölgeye sevk etti.

Yetkililerden yapılan açıklamada, rüzgarın hızının saatte 100 kilometrenin üzerine çıktığı bildirildi. Öte yandan Gucarat eyaletinin yarımada bölgesi olan Saurashtra’da tedbir amaçlı elektriklerin kesildiği ifade edildi.