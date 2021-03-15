Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg’e yazdı Batı ülkelerine 3 seçenek sundu

Suriye’deki insanlık dramının 10’uncu yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg’e bir makale yazdı.

Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte çok çalıştığını ve aktif rol aldığını belirtirken Batı ülkelerine de 3 seçenekleri olduğunu hatırlattı.

Erdoğan makalede, “Batı’nın karşısında bugün 3 seçenek var. Bunlardan birincisi yanda durarak Suriye’de daha çok masum insanın ölmesini izlemek. Bu sadece Batı’nın etik yaklaşımını zayıflatırken aynı zamanda düzensiz göçmeni, terörizm ve yeni tehditlerin yayılmasına sebebiyet verebilir. Bu durum da uluslararası güvenliği ve Avrupa’nın siyasi istikrarına zarar verir” dedi.

“TÜRKİYE’YE DESTEK VERİN”

Erdoğan, Batı ülkelerine sunduğu ikinci seçenekte ise, “Kalıcı bir çözüm için askeri, ekonomik ve diplomatik adımların atılması gerekiyor. Batılı liderlerin bu tür hedefleri olduğuna inanmak için bir sebebimiz yok çünkü son 10 yılda bu konuda hiçbir ciddi efor sarfetmediler” dedi.

Erdoğan, “Üçüncü ve en hassas seçenek ise Türkiye’ye destek vermek ve minimum harcama ve maksimum etki ile Suriye’de çözümün bir parçası olmak” ifadesini kullandı.

Erdoğan, ayrıca Batı ülkelerinin Suriye içerisindeki güvenli bölgelere yatırım yapması gerektiğini de vurgulayarak, “Dünyaya Suriye’nin önünde demokratik ve zengin bir gelecek olduğunu göstermeliyiz” yorumunu yaptı.

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