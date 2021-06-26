Danışmanıyla dudak dudağa yakalanan İngiltere Sağlık Bakanı istifa etti

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünyayı büyük bir krize sürüklerken, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de İngiltere oldu.

Virüsle mücadelede ağır kayıplar veren ülkede Başbakan Boris Johnson'la birlikte eleştirilerin hedefindeki isim Sağlık Bakanı Matt Hancock oldu.

42 yaşındaki Hancock'un, üç çocuk sahibi olduğu 15 yıllık eşi Martha Hancock'u aldattığı ortaya çıktı. Bakan Hancock, bir süredir danışmanı Gina Coladangelo ile gizli bir ilişki yaşıyor.

The Sun'ın elde ettiği görüntülerde, Hancock ve Coladangelo'nun öpüştükleri anlar kameralara anbean yansıdı. Gazetenin haberine göre ikilinin o anları Hancock'un Whitehall'daki ofisinde 6 Mayıs'ta kaydedildi.

ÜNİVERSİTEDEN TANIŞIYORLAR

Evli ve üç çocuk annesi olan 43 yaşındaki Coladangelo, geçtiğimiz yıldan bu yana Hancock'un danışmanları arasında yer alıyor.

İngiliz basını, Coladangelo ve Hancock'un tanışıklıklarının geçmişe dayandığını, Oxford Üniversitesi'nde öğrenci oldukları dönemde arkadaş olduklarını yazdı.

İSTİFA ETTİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti. Hancock, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a yazdığı mektubunda, ‘hükümetin pandemi döneminde çok büyük fedakarlıklar yapan insanlara onları hayal kırıklığına uğrattığında dürüst olma borcunun bulunduğunu’ dile getirdi.

Bakan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için tekrar özür diledi.