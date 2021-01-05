Dehşet verici olay: Şişme Noel kıyafeti 43 kişiye corona bulaştırdı

ABD’liler için yılın en mutlu ve huzurlu dönemlerinden biri olan Noel, San Jose’de bir faciayla anılıyor…

Corona virüsü salgını nedeniyle yoğun mesailer geçiren Kaiser Permanente San Jose Tıp Merkezi’ndeki çalışanlar için bir hastane çalışanı kırmızı burunlu, gülümseyen bir Noel ağacı kostümü getirdi. İçerisindeki fan sayesinde şişen ve böylelikle yumuşak ve büyük bir ağaç haline gelen kostüm hastane içinde dehşet saçtı.

Sağlık çalışanlarının moralini yerine getirmek için hazırlanan plastik ve şişme ağaç ilk belirlemelere göre 43 sağlık çalışanına corona virüsü bulaştırdı. Bir sağlık çalışanının da corona virüsü yüzünden yaşamını yitirdiği açıklandı.

FAN CORONA VİRÜSÜNÜ YAYDI

Hastane yetkilileri, havayla çalışan kostüm sonucunda 27 Aralık ile 1 Ocak arasında hastanede çalışanların testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Hastane yönetimi, fanla çalışan kostümün corona virüsü damlacıklarını ve parçacıklarını hastane içerisinde birçok noktaya taşıdığını tahmin ettiklerini duyurdu.

Hastanenin başkan yardımcısı Irene Chavez Washington Post’a, “Bu durumun hastanemizle bir ilgisi yok, bir hastane çalışanı iznimiz ya da onayımız olmadan o kostümü kullandı. Bu kişide corona virüsü semptomu yoktu” dedi.

Önceki gün hastanede danışma bölümünde çalışan bir kadının yaşamını yitirdiği belirtildi. Noel günü hastanede çalışan ve daha sonra yapılan testte pozitif çıkan kadının ölümü sağlık çalışanlarını yasa boğdu.