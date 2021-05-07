Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç’ten Almanya’ya ‘başörtüsü’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Almanya’da yasalaşan ve memurların dış görünüşünü düzenleyen kanun hakkında açıklama yaptı. Sözcü Bilgiç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Almanya'da bugün Federal Konsey tarafından kabul edilerek yasalaşan ‘Kadın ve Erkek Memurların Dış Görünüşünün Düzenlenmesine Dair Kanun’la, devlet memurlarının dini inançlarını veya dünya görüşlerini çağrıştıran dış görünümlerini sınırlama yetkisi ilgili Bakanlıklara ve idarelere verilmiştir.

* Söz konusu kanuni düzenlemenin, Almanya'da sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmadan, kamuoyunda tartışılmadan ve aceleyle hazırlanmış olması haklı tepkilere yol açmıştır. Bu düzenlemenin, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın ve Müslüman toplumun inanç özgürlüklerine zarar vermeden uygulanması ve hiçbir biçimde başörtüsü yasağına yol açmaması son derece önemlidir.

* Avrupa'da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ayrımcı hareketlerin hızla zemin kazandığı bir dönemde, siyasetçilerin ve yasa yapıcıların artan ırkçılığı körüklemeyecek sağduyuyu göstermelerini, uyum çabalarına zarar vermemelerini bekliyoruz. (İHA)

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