Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dr. Fauci görevi bırakır bırakmaz Trump’ı bombaladı: Rahatsız ediciydi

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Biden göreve geldikten sonra ilk basın toplantısında Donald Trump'ın corona virüsüne yönelik açıklamalarından rahatsızlığını dile getirdi. Fauci, eski Başkan Trump'ın hidroksiklorokin açıklamasının bilimsel olmadığını savundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:22, 22/01/2021
Haberler Dünya
Dr. Fauci görevi bırakır bırakmaz Trump’ı bombaladı: Rahatsız ediciydi

Baş Tıbbi Danışman görevini yeni Başkan Joe Biden döneminde de devam ettiren Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray’da dün yapılan basın toplantısında Trump’ın daha önce hidroksiklorokin ile ilgili yaptığı açıklamasına değindi.

Dr. Fauci, “Geriye dönmek istemiyorum ama söylenen şeyler olduğu çok açık, hidroksiklorokin ve bununla ilgili diğer şeyler hakkında. Bu gerçekten rahatsız ediciydi, çünkü bilimsel gerçeklere dayanmıyorlardı” dedi.

İKİ HAFTA KULLANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Eski Başkan Donald Trump, geçen yıl mayıs ayında hidroksiklorokin adlı sıtma ilacını tedbir amaçlı olarak iki hafta boyunca kullandığını ve hiçbir yan etkisini görmediğini söylemişti.

Trump ayrıca ilacın çok sayıda hayat kurtardığını da sözlerine eklemiş ancak diğer yandan FDA, hidroksiklorokin ve diğer bir sıtma ilacı olan klorokinin corona tedavisinde etkili olmasının muhtemel görünmediği ve ciddi yan etkilerinin olduğu sonucuna vardığını açıklamıştı.

İlginizi ÇekebilirDr. Fauci: Salgın kontrolden çıktı... Daha kötüsü geliyorDr. Fauci: Salgın kontrolden çıktı... Daha kötüsü geliyor

 

İlginizi ÇekebilirDr. Fauci'den kritik aşı açıklaması: Amaç virüsü öldürmek değil semptomları yok etmekDr. Fauci'den kritik aşı açıklaması: Amaç virüsü öldürmek değil semptomları yok etmek
ABD beyaz Beyaz Saray Corona Donald Trump
Yayınlanma Tarihi:09:00,