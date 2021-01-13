Dünyanın gözü bu davada: ‘Ndrangheta üyeleri hakim karşısında

İtalya’da en güçlü mafya yapılanması olarak bilinen ‘Ndrangheta örgütünün 355 üyesi hakim karşısına çıkıyor.

Lamezia Terme kentindeki duruşmada, Avrupa’nın en büyük organize suç örgütü olarak kabul edilen ‘Ndrangheta’ya üye olmak suçlamasıyla 355 kişi, adam kaçırma, cinayete teşebbüs, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç alma, örgüt üyeliği ile yardım ve yataklık suçlarıyla yargılanacak.

400’Ü AŞKIN AVUKAT SAVUNACAK

900’den fazla tanığın dinleneceği davada sanıkları 400’ü aşkın avukatın savunması bekleniyor.

Avrupa’nın birçok ülkesinde faaliyet gösteren ‘Ndrangheta’ya Aralık 2019’da İtalya, Almanya, Bulgaristan ve İsviçre’de yapılan operasyonlarda 330 kişi tutuklanmıştı.

TÜM KITALARA YAYILMIŞLAR

Catanzaro Başsavcısı Nicola Gratteri, İtalya’nın Kalabriya bölgesinden çıkan ‘Ndrangheta mafyası için, “Dünyanın tüm kıtalarında faaliyet gösteriyorlar. Dünyanın en tehlikeli ve zengin mafya organizasyonu. Avrupa’daki kokain kaçakçılığı neredeyse tamamen bu örgütün tekelinde” ifadelerini kullandı.

Duruşma, 1986 ve1987 yıllarında 475 kişinin yargılandığı Cosa Nostra mafyası davasından sonra ülkede yapılan en büyük yargılama olacak.