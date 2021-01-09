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Dünyanın konuştuğu Kongre’deki adam bulundu: Yargıcın oğlu çıktı

ABD'de polisin Kongre baskını nedeniyle hakkında arama kararı çıkardığı Aaron Mostofsky, olay sonrası rahat tavırlarıyla ilk kez evinin önünde görüntülendi. Mostofsky'ın babasının Brooklyn Yüksek Mahkemesi Yargıcı olduğu öğrenildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:43, 09/01/2021
Haberler Dünya
Dünyanın konuştuğu Kongre’deki adam bulundu: Yargıcın oğlu çıktı

ABD’de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basması olayının yankıları sürüyor. Olaya karışan isimler tek tek ortaya çıkmaya başladı. Washington Polisi, binayı basan insanların fotoğraflarını yayınlayarak, başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin her yerde arandığını duyurdu.

Kongre binasına girerek, “polis kalkanı ve sopasıyla” poz veren Aaron Mostofsky polis tarafından aranırken, Mostofsky olayın ardından ilk kez New York’ta evinin önünde görüntülendi. Mostofsky’ın Brooklyn Yüksek Mahkemesi Yargıcı Shlomo Mostofsky’ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

15 CEZA DAVASI AÇILDI

Metropolitan Polis Departmanı, isyancıların tespit edilmesi için sosyal medya hesabından da yardım istedi. Federal savcılar, Kongre’nin basılmasına ilişkin 15 ceza davası açtı.

Columbia Başsavcısı Vekili Michael Sherwin, davaların çoğunun Kongre binasına izinsiz girişler nedeniye açıldığını belirtti. Çok sayıda eşyanın çalındığını belirten Sherwin, hırsızlık ve binaya silahla girilmesiyle ilgili de davaların açıldığını ifade etti. (DHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:14:32,