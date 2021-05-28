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EMA’dan Pfizer-BioNTech kararı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş arasında kullanımına onay verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:31, 28/05/2021
HaberlerDünya
EMA’dan Pfizer-BioNTech kararı

Dünya genelinde corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında farklı yaş aralıkları üzerinde aşı çalışmaları sürdürülürken, Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 12-15 yaş arasındaki çocuklarda kullanımını onayladı.

EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri düzenlediği basın toplantısında, EMA'nın İnsan İlaçları Komitesi'nin 12-15 yaş arası çocuklarda Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına onay verdiğini açıkladı.

Aşının 12-15 yaş arası çocuklarda önerilen kullanımının, 16 yaş ve üzeri kişilerdeki gibi olacağını belirten Cavaleri, “Aşı, kol kaslarına en az 3 hafta arayla iki enjeksiyon şeklinde uygulanacak” dedi.

Pfizer/BioNTech aşısı, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkede 12-15 yaş arası çocuklarda uygulanmak üzere EMA tarafından onaylanan ilk aşı oldu.

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Mart ayında 12 ila 15 yaş arasındaki 2 bin 260 kişiyle yapılan araştırmada, Pfizer-BioNTech aşısının yüzde 100 koruma sağladığı açıklanmıştı.
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Avrupa
Yayınlanma Tarihi:17:53,